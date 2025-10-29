Снесут ли историческое здание на "Советской" в Баку?

В некоторых СМИ появились сообщения о сносе и вмешательстве в исторические здания на территории, ранее известной как "Советская" в Баку.

Как сообщили Day.Az в Исполнительной власти города Баку, в указанном районе не предусмотрен снос ни одного здания, внесённого в официальный государственный реестр, включая объекты, имеющие историческое значение.

Отмечается, что в настоящее время сносятся только аварийные здания, срок эксплуатации которых уже истёк:

"Что касается здания по адресу улица Мирза Фатали Ахундова, 31, то снос проводится не в этом здании, а в расположенном рядом аварийном строении. После завершения работ предусмотрена капитальная реставрация данного здания".

Исполнительная власть также обратилась к представителям СМИ:

"Просим распространять только проверенную информацию. В данном районе работает специальная комиссия, в состав которой входят представители трёх ведомств, и по каждому зданию выносится совместное заключение".