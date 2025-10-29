В Азербайджане рассматривают проведение электронных экзаменов в лицеи и гимназии

В Азербайджане планируется проведение вступительных экзаменов в лицеи и гимназии в электронном формате.

Как передает Day.Az, об этом заявил заместитель директора Института образования Фуад Гараев в прямом эфире телеканала "Təhsil TV".

Он отметил, что вопросы вступительных экзаменов в лицеи и гимназии будут усовершенствованы.

"Если нам удастся создать необходимую инфраструктуру, возможно, уже в следующем году вступительные экзамены в лицеи и гимназии будут проводиться в электронном формате - с использованием компьютеров", - добавил он.

Отметим, что в настоящее время вступительные экзамены в лицеи и гимназии проходят в традиционном формате.