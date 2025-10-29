Жуниньо может вернуться в “Карабах” уже зимой?

Экс-форвард агдамского "Карабаха" Олавио Жуниньо этой зимой может покинуть бразильский "Фламенго".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Globo, 28-летний форвард практически не получает игрового времени в своем нынешнем клубе.

Даже в отсутствие травмированного Педру главный тренер "Фламенго" Филипе Луис предпочитает использовать в центре атаки Бруну Энрике или Гонсало Плату, а не Жуниньо. Сам игрок ощущает нехватку доверия и "потерю престижа" после несбывшегося обещания руководства предоставить ему больше минут на поле.

Еще летом "Фламенго" отклонил несколько предложений по аренде от клубов Саудовской Аравии, включая "Аль-Рияд". Также сообщалось об интересу к нападающему со стороны агдамского "Карабаха". Но в итоге Жуниньо остался во "Фламенго", но его положение там не изменилось и теперь вероятность его ухода ближайшей зимой сильно возросла.

Между тем, издание MundoBola сообщает, что футболист ведет переговоры о возможном возвращении в "Карабах". Отмечается, что агдамцы заинтересованы в аренде до июня 2026 года, тогда как "Фламенго" склоняется к продаже игрока.

Контракт Жуниньо с бразильским клубом рассчитан до конца 2028 года, а сумма его трансфера из "Карабаха" составила около пять миллионов евро.