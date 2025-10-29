Китай возобновил закупки соевых бобов из США

Государственная китайская компания COFCO закупила три партии соевых бобов из США. Это первые закупки страны из урожая США этого года, которые произошли незадолго до саммита лидеров США и Китая Дональда Трампа и Си Цзиньпина.

Как передает Day.Az, пока две страны борются за торговые тарифы, отсутствие китайских закупок обошлось американским фермерам в миллиарды долларов потерянных продаж.

Хотя сделка COFCO на поставку около 180 тысяч тонн соевых бобов стала первой подобной покупкой Китая за несколько месяцев, трейдеры не ожидают существенного возобновления спроса на американские грузы после недавних крупных закупок из Южной Америки, пишет Reuters.

Цены на фьючерсы на соевые бобы на Чикагской бирже на этой неделе подскочили до самого высокого уровня за 15 месяцев, отскочив от недавних пятилетних минимумов на фоне надежд на торговое соглашение между США и Китаем.

Основной сезон экспорта соевых бобов из США обычно длится с октября по январь, но в этом году Китай отказался от соевых бобов осеннего урожая США на фоне затянувшихся торговых трений с Вашингтоном и вместо этого обратился к южноамериканским поставщикам.

Китай, на долю которого приходится более 60% мирового импорта соевых бобов, практически завершил бронирование партий сои из Бразилии и Аргентины по ноябрь.