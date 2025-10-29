Устойчивое развитие Азербайджана отражает крепкие связи между государством и народом

Развитие, наблюдаемое в Азербайджане, носит устойчивый характер и отражает высокий уровень взаимоотношений между государством и народом.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил председатель Федерального национального совета Объединенных Арабских Эмиратов Сакр Гобаш в ходе своего выступления на международной парламентской конференции на тему "Конституция как основа независимости и суверенитета государств в современном мире", посвященной 30-летию принятия Конституции Азербайджанской Республики.

Он отметил, что отношения между ОАЭ и Азербайджаном строятся на взаимном уважении.

"Взаимные визиты положили начало новому этапу в отношениях. Благодаря этому реализуется сотрудничество в таких современных и стратегических областях, как "зеленая экономика", энергетика, искусственный интеллект", - отметил официальный представитель ОАЭ.