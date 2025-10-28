https://news.day.az/hitech/1791371.html В Японии создали стиральную машину, в которой можно искупаться в одежде - ВИДЕО В Японии представили специальную капсулу-"стиральную машину", предназначенную для купания. Как передает Day.Az, пока человек находится внутри, аппарат отслеживает его пульс и показывает ему расслабляющие ролики. Полный "цикл стирки" занимает 15 минут.
