Состоялось мероприятие, посвященное 30-летию трагедии в бакинском метро

30-летие трагического пожара между станциями "Улдуз" и "Нариманов" Бакинского метрополитена, произошедшего 28 октября 1995 года, отметили памятным мероприятием.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, в мероприятии, организованном на станции "Улдуз", приняли участие представители руководства и коллектива метрополитена, начальник и курсанты Военного лицея имени Джамшида Нахчыванского, родители и родственники погибших.

На церемонии был представлен новый мемориальный комплекс, увековечивающий память жертв инцидента и героев, пожертвовавших жизнью ради спасения других - заместителя командира дивизии Военного лицея по военно-политической работе старшего лейтенанта Чингиза Бабаева и курсантов лицея Ниджата Сафарова, Руслана Исаева и Самира Мамедова.

К мемориалу был возложен венок, память погибших почтена минутой молчания, а также отдана дань уважения отважным сынам Отечества.

В церемонии приняли участие заместитель председателя ЗАО "Бакинский метрополитен" Хидайет Мамедов, начальник Военного лицея имени Дж. Нахчыванского, Герой Отечественной войны полковник Анар Мирзоев, члены семей погибших и жители столицы, ставшие свидетелями происшествия. Курсанты Военного лицея представили специально подготовленное стихотворение-композицию.

Следует отметить, что Указом Общенационального лидера Гейдара Алиева от 3 ноября 1995 года Чингизу Адиль оглу Бабаеву посмертно присвоено звание Национального героя Азербайджана, а курсанты награждены медалью "За отвагу".

В Бакинском метрополитене с глубокой благодарностью вспоминают героев, отдавших свои жизни ради спасения других.