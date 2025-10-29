Льготные квартиры выходят на продажу в Азербайджане - ОБЪЯВЛЕНЫ ЦЕНЫ
Государственное агентство жилищного строительства (MİDA) опубликовало цены на льготные квартиры, выставленные на продажу в бакинском жилом комплексе "Говсан" (I и II очереди), а также в жилых комплексах Бинагади, Сумгайыта, Лянкарани, Ширвана и Евлаха.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на агентство, представлены условия продажи и стоимость квартир.
На этот раз квартиры предлагаются как с использованием ипотечного кредита, так и с оплатой за счёт собственных средств.
Согласно пункту 5.6 правил, оплата стоимости квартиры за счёт ипотечного кредита возможна только после получения официального юридического решения.
Жилой комплекс "Говсан", I очередь:
2-комнатная квартира - 54 815 манатов
Жилой комплекс "Говсан", II очередь:
4-комнатная квартира - 94 050 манатов
Жилой комплекс "Сумгайыт":
Квартира-студия - от 50 200 манатов
4-комнатная квартира - от 105 800 манатов
Жилой комплекс "Лянкарань":
3-комнатная квартира - 61 865 манатов
4-комнатная квартира - от 84 150 манатов
Жилой комплекс "Бинагади":
Квартира-студия - 49 120 манатов
2-комнатная квартира - 62 400 манатов
3-комнатная квартира - 87 400 манатов
4-комнатная квартира - 118 000 манатов
Жилой комплекс "Ширван":
2-комнатная квартира - 61 815 манатов
3-комнатная квартира - 73 785 манатов
4-комнатная квартира - 93 765 манатов
Жилой комплекс "Евлах":
1-комнатная квартира - 40 200 манатов
2-комнатная квартира - 45 225 манатов
3-комнатная квартира - 70 490 манатов
4-комнатная квартира - 103 740 манатов
