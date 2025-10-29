Льготные квартиры выходят на продажу в Азербайджане

Государственное агентство жилищного строительства (MİDA) опубликовало цены на льготные квартиры, выставленные на продажу в бакинском жилом комплексе "Говсан" (I и II очереди), а также в жилых комплексах Бинагади, Сумгайыта, Лянкарани, Ширвана и Евлаха.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на агентство, представлены условия продажи и стоимость квартир.

На этот раз квартиры предлагаются как с использованием ипотечного кредита, так и с оплатой за счёт собственных средств.

Согласно пункту 5.6 правил, оплата стоимости квартиры за счёт ипотечного кредита возможна только после получения официального юридического решения.

Жилой комплекс "Говсан", I очередь:

2-комнатная квартира - 54 815 манатов

Жилой комплекс "Говсан", II очередь:

4-комнатная квартира - 94 050 манатов

Жилой комплекс "Сумгайыт":

Квартира-студия - от 50 200 манатов

4-комнатная квартира - от 105 800 манатов

Жилой комплекс "Лянкарань":

3-комнатная квартира - 61 865 манатов

4-комнатная квартира - от 84 150 манатов

Жилой комплекс "Бинагади":

Квартира-студия - 49 120 манатов

2-комнатная квартира - 62 400 манатов

3-комнатная квартира - 87 400 манатов

4-комнатная квартира - 118 000 манатов

Жилой комплекс "Ширван":

2-комнатная квартира - 61 815 манатов

3-комнатная квартира - 73 785 манатов

4-комнатная квартира - 93 765 манатов

Жилой комплекс "Евлах":