«Игра в любовь» отмечает 90-летие

"Горячее южное солнце звало жителей южного приморского города к заботам, забавам и труду"... Так звучит преамбула к немому фильму "Игра в любовь" ("Məhəbbət oyunu") режиссера Аббаса Мирзы Шарифзаде.

Его творчество в кинематографе как первого азербайджанского кинорежиссера ограничилось всего тремя картинами, одна из которых в этом году отмечает свой 90-летний юбилей.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, о картине "Bismillah" ("Во имя Бога") уже писали не раз. Сегодня же речь пойдет о его последней работе - ленте "Игра в любовь", снятой в 1935 году. Спустя без малого три года талантливый актер и режиссер будет репрессирован, а из титров снятых им фильмов будет вырезано его имя. И лишь по прошествии двух десятков лет в сентябре 1955 года, его имя будет реабилитировано. Посмертно... Но фильмы и по сей день так и остаются без имени своего режиссера. А тогда, 22 мая 1935 года в газете "Коммунист" заместитель директора треста Azdövlətkinosənaye в статье "Azərkino yaradıcılıq yollarında" отмечал, что: "...идет работа над комедией "Məhəbbət oyunu" под режиссурой заслуженного артиста Аббаса Мирзы Шарифзаде и товарища Попова. В этом художественном фильме, который рассказывает о дорожном строительстве и транспорте, играют товарищи Эфендиев (артист Кировабадского (ориг.) театра), Сара Шарифова и Шамхалов".

Автор сценария Александр Попов. Сорежиссер: Владимир Кочетов. Оператор: художественный руководитель отдела хроники киностудии Азкино-Азерфильма Борис Пумпянский. Художники: Виктор Аден, Гусейн Алиев.

Время, когда Шарифзаде приступил к съемкам, пришлось на период уже укрепившейся по всей территории советской власти, и начало работы репрессивного аппарата. Реалии того времени привели к тому, что искусство полностью должно было следовать курсу, заданному государственной идеологией страны Советов.

Так что "Məhəbbət oyunu" вполне вписывается в формат классической истории времени, когда разворачивающиеся происходящие события не мыслились без "антуража" какого-либо производственного предприятия, либо колхоза.

Сюжет фильма был определен как комедийный. Но в советское время "Məhəbbət oyunu" оказался художественно слабым. Справедливости ради, приходится признать тот факт, что в какой-то степени он несет в себе ощущение, что и сценарий, и сюжет режиссеру чужды...

Оттого, наверное, сложно попенять Шарифзаде, что просматривается в этой работе некая банальность и построение действий на инфантильных и наивных приемах.

Двое друзей влюбляются в Лейлу (Сара Шарифзаде), работающую слесарем в городском гараже. Керим (Меджид Шамхалов) трудолюбивый молодой человек, но девушка начинает оказывать знаки внимания и заботы Саттару (Исмаил Эфендиев), ленивому и не отдающему себя работе. По мере развития сюжета, любовь Лейлы помогает Саттару измениться в лучшую сторону. Тот пересматривает свое отношение к работе, а в финале фильма ему удается победить в автомобильных гонках.

Согласно критике, решение идеи "счастье в труде" является схематичным, а ради смеха допущены откровенно тривиальные действия. Герой, который по ходу киноповествования постепенно перевоплощается в разумного человека, но при этом становится мишенью для смеха. Он периодически попадает в смешные и неожиданные ситуации. Вот только в них как раз и просматривается та самая критика, что они не несут в себе по-настоящему комического эффекта. Ну а неожиданность скорее кажется внешне надуманной, а не проистекает из самой истории.

Даже упоминание ревности "укладывается" в идеологему, что "Комсомолу ревность не к лицу", но которая не выдерживается, стоит Кериму столкнуться по сюжету с происходящим между Лейлой и Саттаром.

Говоря же о второстепенных персонажах - докторе Онегине и даме с собачкой, за которой тот ухаживает, и с которыми якобы случайно сталкивается главный герой, события эти и вовсе несколько примитивны. Кстати, часто было указано на излишне преувеличенную игру Исмаила Эфендиева (Саттар).

Так что в сюжете фильма, в какой-то степени неприкрыто и откровенно есть пропаганда идеи, что "без труда и работы, счастье в жизни советского человека невозможно". Не избежал фильм и советского клише, когда героиню наделяют милосердием и большей сдержанностью по сравнению с мужским персонажем. Именно благодаря этим качествам ей удается добиться успеха в воспитательном воздействии на непутевого героя.

Казалось бы, беспроигрышная назидательная история с романтической составляющей, должна была быть благосклонно "прочитана" зрителем. Вот только подобного не произошло. 18 июня 1936 года в газете "Ədəbijjат" (ориг.) была опубликована заметка: "С 20 мая в кинотеатрах Ленинграда начался показ фильма "Игра в любовь" производства "Азерфильм". Ленинградская пресса, выражая мнение общественности, справедливо осудила фильм и дала ему отрицательную оценку. Газета "Красная газета" написала о фильме следующее: ""Игра в любовь" названа комедией. Однако здесь нет ничего ценного. В этой "Игре в любовь" трудно найти что-либо стоящее. Бесцельное бродяжничество героев этого фильма не может вызвать у зрителя ничего, кроме [скуки/раздражения]. Пленум Ленинградского областного совета профсоюзов по просмотру фильмов, обсудив этот фильм, принял решение направить письмо в "Азерфильм"".

И даже при подобном отрицательном восприятии со стороны зрителей и критиков, нельзя не отметить, что в фильме есть интересная "картинка". Ну а сам Шарифзаде позволил себе в некоторой степени сделать отсылку на одну из сцен из фильма Сергея Эйзенштейна, на тот момент уже признанного мастера и прогремевшего его "Броненосца Потёмкина". Когда камера фокусируется на шарах, катящихся вниз по лестнице, возникает стойкое ощущение своеобразного повтора "катящейся по Одесской лестнице детской коляски".

Вообще визуальная часть фильма вполне обосновано привлекает большее внимание, чем сюжетные "повороты". Так, например, в начале фильма солнечные лучи, падающие в комнату героя, перекрываются висящим на веревке бельем, отбрасывая тень на его глаза и мешая ему проснуться. Подобное художественное решение, пусть и простое по содержанию, но интересно и эстетично с чисто визуальной точки зрения.

Как отмечал значимость фильма с точки зрения визуального стиля повествования и кинематографических изобразительных форм в своей книге "Визуальное наследие азербайджанского немого кино" кинооператор Рафик Гулиев: "Несмотря на заметные недостатки в авторской интерпретации экранного произведения, проистекающие из сценария, благодаря совершенному визуальному стилю повествования, сформированному такими компонентами, как свободные, смелые, динамичные композиции, ракурсные и подвижные съемки, точные масштабные размеры сменяющих друг друга планов в монтажной структуре фильма, регулируемый ритм, а также оптические акценты и светопись, кинокомедия "Məhəbbət oyunu" стоит в одном ряду с такими экранными произведениями, созданными в 30-х годах XX века, как "Лятиф", "Двадцать шесть комиссаров", "Исмет", "Алмаз", и даже производит более серьезное впечатление с точки зрения высокого фотографического качества визуальных образов".

Невозможно не отметить, насколько интересны городские локации и одежда людей, которые можно видеть в "Məhəbbət oyunu". Возможно, киноленту первого азербайджанского режиссера сегодня стоит рассматривать с точки зрения "видеоархива", чьи кадры хранят сцены быта того времени. И девять десятков лет назад люди с удовольствием отдыхали на море и в парках...

В фильме также были заняты: А. Лодзи (заведующий гаражом Шинкин), Л. Вайтцих (доктор Онегин), Мирза-Ага Алиев (заведующий ЗАГСа), режиссёр-педагог киноактерского отделения ТХУ в Баку Владимир Кочетов, Теза Горник. Снималась в фильме и первая азербайджанка, сыгравшая в художественном кино Иззет Оруджева. И надо отметить, что исполнитель роли Керима, Меджид Шамхалов, является автором знаменитой комедии "Свекровь" ("Qaynana").

И пусть последний фильм "Məhəbbət oyunu" Аббаса Мирзы Шарифзаде несет отпечаток некоего режиссерского пренебрежения. Но он вошел в сетку показов IV Московского международного фестиваля архивных фильмов в 2024 году и демонстрировался в кинотеатре "Иллюзион". В рамках лекции "Прошу слова: советские немые фильмы в звуковую эпоху" ведущий искусствовед аналитического департамента Госфильмофонда России, куратор программы Кирилл Власкин говоря о работе азербайджанского режиссера отмечал: "И сегодня может очаровать кинозрителей фильм, вышедший в прокат уже в 1936 году, - "Игра в любовь", романтическая комедия, завязанная на любовном треугольнике. Не особо тогда замеченная критиками, затерявшаяся среди выдающихся картин своего времени".