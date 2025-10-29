MIcrosoft и OpenAI заключили новое соглашение

Корпорация Microsoft заключила долгосрочное соглашение с разработчиком нейросети ChatGPT - компанией OpenAI.

Как передает Day.Az, об этом 28 октября сообщила пресс-служба Microsoft на своем сайте.

"Вступая в следующий этап этого партнерства, мы подписали новое окончательное соглашение, которое опирается на наш фундамент, укрепляет наше партнерство и создает условия для долгосрочного успеха обеих организаций", - указано в заявлении.

Согласно документу, Microsoft получит 27% акций OpenAI Group PBC. Этот пакет оценивается примерно в $135 млрд. Соглашение также предусматривает преобразование коммерческого подразделения OpenAI в общественно полезную корпорацию и проведение рекапитализации.

В рамках сделки Microsoft сохраняет эксклюзивные права на продукты OpenAI, созданные с использованием инструментов Azure (облачная платформа и сервис от Microsoft), до создания универсального искусственного интеллекта (ИИ). Эти права продлены до 2032 года и распространяются также на разработки после появления AGI (Artificial General Intelligence - общий искусственный интеллект).

OpenAI получает больше автономии - сможет разрабатывать продукты с третьими лицами и размещать их в любом облаке, кроме API-продуктов, которые останутся на Azure. Стартап также заключил контракт на приобретение дополнительных сервисов Azure на $250 млрд.

Отдельным пунктом соглашения стало право OpenAI предоставлять доступ к API государственным заказчикам в сфере национальной безопасности независимо от поставщика облачных услуг и выпускать модели с открытыми весами.