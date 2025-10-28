Названа дата очередного заседания суда по уголовному делу Рубена Варданяна

Как сообщалось, 28 октября продолжился судебный процесс по уголовному делу гражданина Армении Рубена Варданяна, обвиняемого по статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики о преступлениях против мира и человечности, военных преступлениях, а также терроризме, финансировании терроризма и других тяжких преступлениях.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на открытом судебном заседании, проходящем в Бакинском военном суде под председательством судьи Зейнала Агаева, в составе судей Анара Рзаева и Джамала Рамазанова (резервный судья Гюнель Самедова), обвиняемый был обеспечен переводчиком на язык, которым владеет, то есть русский.

Председательствующий судья З. Агаев сообщил, что на прошлом судебном заседании обвиняемый Рубен Варданян подал ходатайство об отводе своего адвоката в связи с неудовлетворенностью ходом судебного разбирательства. Он также отметил, что у него нет договора с другим адвокатом, и государство может назначить ему защитника.

Согласно решению суда, ходатайство Рубена Варданяна об отводе адвоката Авраама Бермана было удовлетворено, и в Коллегию адвокатов Азербайджанской Республики было направлено заявление о назначении адвоката за государственный счет. В связи с этим адвокат был назначен за государственный счет. Судья сообщил, что новым защитником Р. Варданяна стал член Коллегии адвокатов Эмиль Бабышов.

Председательствующий судья сообщил адвокату, что ему будет предоставлено дополнительное время для встречи с обвиняемым как в следственном изоляторе, так и в суде, а также для ознакомления с материалами уголовного дела.

После этого судебное заседание было отложено для ознакомления адвоката с материалами дела и встречи с обвиняемым.

Судебное разбирательство продолжится 4 ноября.

Напомним, что Рубен Варданян обвиняется по статьям 100.1, 100.2 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны), 107 (депортация или принудительное переселение населения), 109 (преследование), 110 (насильственное исчезновение людей), 112 (лишение свободы в нарушение норм международного права), 113 (применение пыток), 114.1 (наемничество), 115.2 (нарушение законов и обычаев войны), 116.0.1, 116.0.2, 116.0.10, 116.0.11, 116.0.16, 116.0.18 (нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов), 120.2.1, 120.2.3, 120.2.4, 120.2.7, 120.2.11, 120.2.12 (умышленное убийство), 29,120.2.1, 29,120.2.3, 29,120.2.4, 29,120.2.7, 29,120.2.11, 29,120.2.12 (покушение на умышленное убийство), 192.3.1 (незаконное предпринимательство), 214.2.1, 214.2.3, 214.2.4 (терроризм), 214-1 (финансирование терроризма), 218.1, 218.2 (организация преступного сообщества), 228.3 (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), 270-1.2, 270-1.4 (деяния, создающие угрозу авиационной безопасности), 278.1 (насильственный захват власти или насильственное удержание власти, насильственное изменение конституционного строя государства), 279.1, 279.2, 279.3 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп), 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики) УК Азербайджанской Республики.

Trend напоминает, что предварительное расследование уголовного дела в отношении гражданина Армении Рубена Варданяна, обвиняемого по статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики о преступлениях против мира и человечности, военных преступлениях, терроризме, финансировании терроризма и другим статьям, было проведено в Службе государственной безопасности Азербайджанской Республики.