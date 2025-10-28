Пассажирский самолет совершил аварийную посадку из-за неконтролируемой жары в салоне

Пассажирский самолет авиакомпании Air France совершил аварийную посадку в Европе из-за неконтролируемой жары на борту.

Как передает Day.Az, об этом сообщает издание PYOK.

24 октября Boeing 777 выполнял рейс из Парижа, Франция, на остров Реюньон в Индийском океане. Когда широкофюзеляжное воздушное судно оказалось на высоте более 9 тысяч метров, пилоты подали сигнал срочности из-за жалоб сотен путешественников на духоту в салоне.

Капитан воздушного судна доложил, что экипаж сделал все возможное, чтобы охладить салон, но это не принесло результатов. В итоге борт экстренно сел в авиагавани отправления менее чем через два часа после вылета, а вылет отложили на семь часов.