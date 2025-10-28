Пассажирский самолет совершил аварийную посадку из-за неконтролируемой жары в салоне
Пассажирский самолет авиакомпании Air France совершил аварийную посадку в Европе из-за неконтролируемой жары на борту.
Как передает Day.Az, об этом сообщает издание PYOK.
24 октября Boeing 777 выполнял рейс из Парижа, Франция, на остров Реюньон в Индийском океане. Когда широкофюзеляжное воздушное судно оказалось на высоте более 9 тысяч метров, пилоты подали сигнал срочности из-за жалоб сотен путешественников на духоту в салоне.
Капитан воздушного судна доложил, что экипаж сделал все возможное, чтобы охладить салон, но это не принесло результатов. В итоге борт экстренно сел в авиагавани отправления менее чем через два часа после вылета, а вылет отложили на семь часов.
