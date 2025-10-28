В Стамбуле молния попала в здание

Ночью Стамбул оказался во власти непогоды, сопровождавшейся проливными дождями и грозовыми разрядами.

Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, в районе Умрание молния ударила в здание Стамбульского международного финансового центра.

Момент удара стихии попал на камеру мобильного телефона.