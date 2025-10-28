https://news.day.az/world/1791298.html Четыре здания обрушились в Турции из-за землетрясения - ВИДЕО Землетрясение магнитудой 6,1 в турецкой провинции Балыкесир привело к обрушению четырех зданий. Жертв удалось избежать. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом информирует телеканал NTV. По словам главы МВД страны Али Ерликая, разрушению подверглись три здания и одно строение. В последнем располагался магазин.
Землетрясение магнитудой 6,1 в турецкой провинции Балыкесир привело к обрушению четырех зданий. Жертв удалось избежать.
По словам главы МВД страны Али Ерликая, разрушению подверглись три здания и одно строение. В последнем располагался магазин. Данные о находящихся под завалами также не поступали.
По сообщению телеканала, напуганные землетрясением жители нескольких районов выбежали из домов и боятся возвращаться в квартиры, предпочитая оставаться на улице.
