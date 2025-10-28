Четыре здания обрушились в Турции из-за землетрясения

Землетрясение магнитудой 6,1 в турецкой провинции Балыкесир привело к обрушению четырех зданий. Жертв удалось избежать.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом информирует телеканал NTV.

По словам главы МВД страны Али Ерликая, разрушению подверглись три здания и одно строение. В последнем располагался магазин. Данные о находящихся под завалами также не поступали.

По сообщению телеканала, напуганные землетрясением жители нескольких районов выбежали из домов и боятся возвращаться в квартиры, предпочитая оставаться на улице.

Ранее мы сообщали, что в Турции произошло землетрясение магнитудой 6,1.