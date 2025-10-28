Объявлен состав сборной Азербайджана по футзалу на VI Игры исламской солидарности

Объявлен состав сборной Азербайджана по футзалу на матчи группы A VI Игр исламской солидарности.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на пресс-службу Федерации футзала, главный тренер Евгений Куксевич возьмет на выезд 14 спортсменов, включая двух вратарей.

Вратари: Камран Гаджиев ("Нефтчи"), Джавад Мамедов (Baku Fire)

Игроки: Нихад Исмаилов, Эмиль Гасанзаде (оба - "Нефтчи"), Ульви Алиев, Гудрат Гасымзаде, Мирза Амиров, Адалят Алекберов (все - "Араз-Нахчыван"), Фарид Аббасов, Кенан Манафов, Эльдар Зейналов, Октай Рустамли, Мурад Гулузаде (все - Baku Fire), Октай Махмудзаде (U-19)

Отметим, что сборная Азербайджана в группе A сыграет с командами Ливии, Узбекистана и Саудовской Аравии 4, 6 и 8 ноября соответственно.