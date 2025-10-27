В Азербайджане ожидаются проливные дожди и грозы - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
В Азербайджане ожидаются проливные дожди и грозы.
Об этом сообщили Day.Az в Национальной службе гидрометеорологии.
С вечера 29 октября погодные условия в северных и западных регионах Азербайджана начнут меняться.
До дневного времени 30 октября в отдельных районах ожидается нестабильная погода с периодическими дождями и грозами.
Синоптики предупреждают, что в некоторых местах дождь может быть проливным и интенсивным, местами возможен град, а в горных районах - мокрый снег.
Кроме того, ожидается повышение уровня воды в реках, а в некоторых горных реках возможно кратковременное наводнение и селевые потоки.
