В Азербайджане ожидаются проливные дожди и грозы.

Об этом сообщили Day.Az в Национальной службе гидрометеорологии.

С вечера 29 октября погодные условия в северных и западных регионах Азербайджана начнут меняться.

До дневного времени 30 октября в отдельных районах ожидается нестабильная погода с периодическими дождями и грозами.

Синоптики предупреждают, что в некоторых местах дождь может быть проливным и интенсивным, местами возможен град, а в горных районах - мокрый снег.

Кроме того, ожидается повышение уровня воды в реках, а в некоторых горных реках возможно кратковременное наводнение и селевые потоки.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az