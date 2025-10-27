Срыв выхода смартфонов Samsung объяснили

Корпорации Samsung придется перенести выпуск новой линейки смартфонов из-за неразберихи на производстве. Об этом сообщает корейское издание The Elec, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В конце октября инсайдеры рассказали, что выпуск смартфонов серии Galaxy S26 будет сорван. По их информации, устройства представят в марте вместо января. В свежем отчете корейских инсайдеров говорится, что Samsung успеет запустить производство флагманского Galaxy S26 Ultra в декабре, но сборка остальных моделей задержится до января 2026-го.

Причиной задержки назвали резкое изменение планов IT-гиганта. Специалисты The Elec объяснили, что сначала Samsung планировала запустить в разработку Galaxy S26 Edge, чтобы представить аппарат в первой половине 2026 года. Однако из-за низких продаж компания похоронила линейку ультратонких телефонов. Кроме того, в фирме решили выпустить Galaxy S26+, хотя Galaxy S25+ должен был остаться последним смартфоном серии аппаратов с большим экраном.

В материале говорится, что Samsung должна представить три модели - Galaxy S26, S26+ и S26 Ultra. На разработку устройств потребуется от одного до двух месяцев. Впрочем, если в компании поторопятся, то релиз смартфонов состоится в феврале, а не марте, и задержка окажется не очень серьезной.