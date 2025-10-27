https://news.day.az/world/1791161.html «Радиостанция Судного дня» передала ранее не звучавшее загадочное слово В эфире радиостанции УВБ-76 прозвучало загадочное слово "семень". Как передает Day.Az, об этом сообщает Telegram-канал "УВБ-76 логи". Так называемая "Радиостанция Судного дня" передала сообщение 27 октября в 14:07 по бакинскому времени. Ранее шифровки с таким словом не передавались.
«Радиостанция Судного дня» передала ранее не звучавшее загадочное слово
В эфире радиостанции УВБ-76 прозвучало загадочное слово "семень".
Как передает Day.Az, об этом сообщает Telegram-канал "УВБ-76 логи".
Так называемая "Радиостанция Судного дня" передала сообщение 27 октября в 14:07 по бакинскому времени.
Ранее шифровки с таким словом не передавались.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре