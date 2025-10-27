«Радиостанция Судного дня» передала ранее не звучавшее загадочное слово

В эфире радиостанции УВБ-76 прозвучало загадочное слово "семень".

Как передает Day.Az, об этом сообщает Telegram-канал "УВБ-76 логи".

Так называемая "Радиостанция Судного дня" передала сообщение 27 октября в 14:07 по бакинскому времени.

Ранее шифровки с таким словом не передавались.