«Радиостанция Судного дня» передала ранее не звучавшее загадочное слово

В эфире радиостанции УВБ-76 прозвучало загадочное слово "семень". Как передает Day.Az, об этом сообщает Telegram-канал "УВБ-76 логи". Так называемая "Радиостанция Судного дня" передала сообщение 27 октября в 14:07 по бакинскому времени. Ранее шифровки с таким словом не передавались.