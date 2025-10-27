Прогноз по кредитному рейтингу Франции стал негативным

Европейский Центробанк (ЦБ) на этой неделе оставит ставку без изменений, и на фоне ситуации с возобновлением торговой напряженности между США и Китаем трейдеры сомневаются в том, что регулятор до конца года возобновит ее снижение. Об этом пишет Reuters, в материале которого в числе значимых для анализа европейской экономики факторов упоминается ситуация во Франции, где не утихает кризис с участием парламента и правительства, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В пятницу социалисты вновь пригрозили кабмину вотумом недоверия из-за ситуации с бюджетом, напоминают журналисты.

Все это происходит в свете очередного ухудшения позиций этой второй по величине экономики Евросоюза. В конце прошлой неделе агентство Moody's оставило рейтинги Франции на уровне "Aa3", но изменило прогноз по ним со стабильного до негативного, объяснив решение - как и год назад - политической фрагментацией в стране. Риски эксперты увидели в том, что она будет плохо влиять "на функционирование законодательных институтов".

Франция уже полтора года живет в условиях перманентного правительственного кризиса, начавшегося после того, как Макрон, недовольный итогами выборов в Европарламент, объявил о роспуске Национального собрания. В результате с лета 2024 года в стране сменилось уже несколько кабминов, не имеющих устойчивой поддержки депутатов.

Нынешний премьер Себастьян Лекорню возглавил правительство в прошлом месяце после того, как депутаты выразили недоверие Франсуа Байру, который, в свою очередь, стал во главе кабмина после отставки его предшественника Мишеля Барнье, пытавшегося принять социальные разделы госбюджета на 2025 год в обход депутатов.

Проект бюджета Франции на 2026 год, подготовленный Лекорню, предусматривал отказ от индексации пенсий и ряд других мер экономии, а также временную заморозку пенсионной реформы, которую в 2023 году, несмотря на активные протесты граждан и оппозиции, утвердил президент Франции Эммануэль Макрон.