В Турции вновь произошло землетрясение
Очередное землетрясение силой 4,7 балла зафиксировано в районе Сындыргы в турецкой провинции Балыкесир.
Как передает Day.Az, подземные толчки произошли на глубине 6,22 километра.
Ранее сообщалось, что в четыре здания обрушились в Турции из-за землетрясения.
