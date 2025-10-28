https://news.day.az/world/1791366.html

В Турции вновь произошло землетрясение

Очередное землетрясение силой 4,7 балла зафиксировано в районе Сындыргы в турецкой провинции Балыкесир. Как передает Day.Az, подземные толчки произошли на глубине 6,22 километра. Ранее сообщалось, что в четыре здания обрушились в Турции из-за землетрясения.