Новшество в приеме в лицеи и гимназии в Азербайджане

В 2026-2027 учебном году приём учеников в лицеи и гимназии будет проводиться только в 7-е классы.

Об этом сообщили Day.Az в Институте образования Азербайджана.

Отмечается, что в текущем учебном году учащиеся 6-х классов смогут зарегистрироваться для участия во вступительных экзаменах. Документ, определяющий рамки проведения экзамена, будет представлен общественности до конца 2025 года.

В институте подчеркнули, что приём учеников по различным направлениям специализации в лицеи и гимназии на слишком раннем возрасте нецелесообразен, и его рекомендуется проводить после формирования у школьников базовых знаний.