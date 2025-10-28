https://news.day.az/society/1791334.html Новшество в приеме в лицеи и гимназии в Азербайджане В 2026-2027 учебном году приём учеников в лицеи и гимназии будет проводиться только в 7-е классы. Об этом сообщили Day.Az в Институте образования Азербайджана. Отмечается, что в текущем учебном году учащиеся 6-х классов смогут зарегистрироваться для участия во вступительных экзаменах.
В 2026-2027 учебном году приём учеников в лицеи и гимназии будет проводиться только в 7-е классы.
Об этом сообщили Day.Az в Институте образования Азербайджана.
Отмечается, что в текущем учебном году учащиеся 6-х классов смогут зарегистрироваться для участия во вступительных экзаменах. Документ, определяющий рамки проведения экзамена, будет представлен общественности до конца 2025 года.
В институте подчеркнули, что приём учеников по различным направлениям специализации в лицеи и гимназии на слишком раннем возрасте нецелесообразен, и его рекомендуется проводить после формирования у школьников базовых знаний.
