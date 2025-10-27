Создатели TikTok работают над игровым сервисом типа Steam

Китайские средства массовой информации обратили внимание на опубликованные вакансии компании ByteDance, которые свидетельствуют о разработке игрового маркетплейса под названием GameTop. Об этом сообщает издание TechNode, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Этот сервис, по всей видимости, будет ориентирован на международную аудиторию. В описаниях вакансий упоминается, что для пользователей платформы планируется внедрение системы уровней, предоставление наград и создание "социального хаба". Кроме того, на площадке будут доступны инструменты, предназначенные для разработчиков и создания контента пользователями.

Стоит отметить, что в мае 2024 года ByteDance назначила Чжана Юньфаня главой своей игровой студии Moonton. С его приходом, как сообщает lowyat.net, игровое подразделение перешло к более прагматичной стратегии и эффективному созданию продуктов.

Напомним, что в январе 2025 года американские пользователи лишились доступа к приложениям ByteDance, включая игры Marvel Snap и Mobile Legends, из-за введения санкций местными властями. В сентябре того же 2025 года президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому 45% акций американского подразделения TikTok должны быть проданы компаниям Oracle, Silver Lake и инвестиционному фонду MGX, в то время как ByteDance сохранила за собой 20% доли в компании.