Когда в Премьер-лиге Азербайджана забивают чаще всего?

Стало известно, в каких отрезках матчей футболисты забивали наибольшее количество мячей в первых девяти турах Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в национальном первенстве в девяти турах было сыграно 53 матча (игра первого тура между "Сабахом" и "Карабахом" была перенесена), в которых забито 129 голов.

Пик голевой активности в Премьер-лиге Азербайджана приходится сразу на два десятиминутных промежутка - с 31-й по 40-ю и с 71-й по 80-ю минуты. В каждом из них команды забили более 20 гола, что является лучшим показателем среди всех временных интервалов по итогам первых девяти туров. Очень близкий результат у концовки 81-90 минут с добавленным временем - 19 голов.

К примеру, в матче девятого тура "Нефтчи" забил "Габале" два безответных мяча на отрезке с 71-й по 81-ю минуты. А в матче седьмого тура между "Зиря" и "Кяпаз" (5:0) два мяча хозяева забили на 33-й и 37-й минутах, а еще два - на 71-й и 83-й.

Средние показатели забитых голов в указанных интервалах выглядят следующим образом: в промежутках 31-40 и 71-80 минут приходится по 0,40 гола в среднем за матч, а в интервале 81-90 минут - 0,36 гола.

Эти данные свидетельствуют о том, что пиковая голевая активность в Премьер-лиге Азербайджана приходится на время, когда защитники команд устают, а в нападение вводятся свежие силы, чтобы изменить ход встречи. При этом в национальном первенстве наблюдается относительно низкий показатель забитых мячей на первых минутах матчей.

Не исключено, что по ходу сезона голевая активность команд может сместиться к середине игр, учитывая, что ближе к концу чемпионата у футболистов будет накапливаться усталость.

Напомним, что после девяти туров в национальном первенстве лидирует "Туран Товуз", набравший 18 очков. На одно очко меньше у "Карабаха", имеющего игру в запасе. Третье и четвертое места делят "Зиря" и "Араз-Нахчыван", у которых по 16 очков.