В Милли Меджлисе состоится международная парламентская конференция
29 октября в Милли Меджлисе состоится международная парламентская конференция, посвященная 30-летию принятия Конституции Азербайджанской Республики.
Как передает Day.Az, об этом Trend сообщили в отделе связей с общественностью и прессой Милли Меджлиса.
Отмечено, что конференция пройдет под темой "Конституция как основа независимости и суверенитета государств в современном мире".
В рамках мероприятия участники обсудят роль конституций в укреплении правовых основ современных государств, защите суверенитета и национальной независимости.
Отмечается, что в конференции примут участие парламентские делегации примерно из 20 стран, а также представители пяти международных организаций.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре