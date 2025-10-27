29 октября в Милли Меджлисе состоится международная парламентская конференция, посвященная 30-летию принятия Конституции Азербайджанской Республики.

Как передает Day.Az, об этом Trend сообщили в отделе связей с общественностью и прессой Милли Меджлиса.

Отмечено, что конференция пройдет под темой "Конституция как основа независимости и суверенитета государств в современном мире".

В рамках мероприятия участники обсудят роль конституций в укреплении правовых основ современных государств, защите суверенитета и национальной независимости.

Отмечается, что в конференции примут участие парламентские делегации примерно из 20 стран, а также представители пяти международных организаций.