Новый технонебоскрёб стал одним из высочайших строений Америки

В Нью-Йорке сдали в эксплуатацию новую достопримечательность - технологичный небоскреб с зеленым стандартом.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, спроектированный известной британской компанией Foster + Partners, небоскреб 270 Park Avenue взмыл на высоту 423 метра, что делает его одним из самых высоких новых зданий в Соединенных Штатах.

Башня теперь служит новым глобальным хедлайнером инвестиционного банка JPMorgan Chase. По высоте она занимает шестое место среди небоскребов Нью-Йорка и восьмое в целом по США, хотя в мировом рейтинге это лишь 35-я позиция.

Небоскреб 270 Park Avenue заменил собой предыдущую высотку, стоявшую на его месте, и отличается уникальным дизайном, который продиктован нехваткой пространства на тесном городском участке. Здание приподнято над уровнем улицы на мощных расходящихся колоннах, а его бросающийся в глаза ярусный фасад из бронзового стекла выгодно контрастирует с многочисленными прямоугольными стеклянными башнями Манхэттена.

Внутри 60-этажной башни работают 10 000 сотрудников, а ежедневно ее посещают тысячи гостей. Здесь расположены восемь больших торговых площадок, офисные помещения, а также пространства для общих собраний и других крупных мероприятий. На верхних этажах находятся апартаменты для руководства и приема клиентов.

Хотя ни один сверхвысокий небоскреб нельзя считать по-настоящему экологичным, в небоскребе 270 Park Avenue реализованы важные элементы устойчивого развития, снижающие его углеродный след.

Ему присвоен зеленый стандарт LEED Platinum, а 97% материалов от сноса предыдущего здания переработали и использовали повторно. Это крупнейшая в Нью-Йорке полностью электрическая башня с нулевыми операционными выбросами (то есть ее повседневное энергопотребление не дает чистых выбросов углерода, поскольку любые выбросы компенсируются или устраняются). Она также оснащена тройным остеклением, автоматическими системами затемнения и системами снижения расхода и повторного использования воды.