От Баку и города Шуша до Нью-Орлеана - симфоническое путешествие под звуки великой музыки

В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева прошел очередной вечер в атмосфере вдохновения и высокого искусства. На сцене выступил под управлением дирижёра Фархада Худиева (США) Государственный симфонический оркестр имени Узеира Гаджибейли, сообщает Day.Az.

Зрители погрузились в мир классики, которая переплелась с современными интонациями, а традиции азербайджанской симфонической школы зазвучали в новом свете.

Концерт открылся финальным танцем из балета Ниязи "Читра" - стремительным и эмоционально насыщенным произведением, которое с первых аккордов наполнило зал восточным темпераментом и внутренней динамикой. Следом прозвучала симфоническая поэма Джахангира Зульфугарова "Путь в Шушу", чьи звуки словно рассказывали музыкальный эпос о дороге домой, о памяти и возрождении.

Особым украшением вечера стало выступление солиста, кларнетиста Эмиля Багирова, который представил публике произведение Эльдара Худиева "Цирк". Его виртуозная игра отличалась артистизмом, лёгкостью и внутренней свободой, словно инструмент не просто звучал, а разговаривал с залом.

Кульминацией программы стало исполнение сочинения американского композитора Омара Томаса "Come Sunday" (части Testimony и Shout). В этих энергичных, духовно наполненных ритмах чувствовалось дыхание современности - диалог культур, объединивший Баку и Новый Орлеан на одной музыкальной волне.

Вечер прошел под аплодисменты благодарной публики, а концерт стал ещё одним свидетельством того, что классическая музыка остаётся живым искусством, способным вдохновлять, объединять и пробуждать самые тонкие чувства.

