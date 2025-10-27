От Баку и города Шуша до Нью-Орлеана - симфоническое путешествие под звуки великой музыки - ФОТО
В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева прошел очередной вечер в атмосфере вдохновения и высокого искусства. На сцене выступил под управлением дирижёра Фархада Худиева (США) Государственный симфонический оркестр имени Узеира Гаджибейли, сообщает Day.Az.
Зрители погрузились в мир классики, которая переплелась с современными интонациями, а традиции азербайджанской симфонической школы зазвучали в новом свете.
Концерт открылся финальным танцем из балета Ниязи "Читра" - стремительным и эмоционально насыщенным произведением, которое с первых аккордов наполнило зал восточным темпераментом и внутренней динамикой. Следом прозвучала симфоническая поэма Джахангира Зульфугарова "Путь в Шушу", чьи звуки словно рассказывали музыкальный эпос о дороге домой, о памяти и возрождении.
Особым украшением вечера стало выступление солиста, кларнетиста Эмиля Багирова, который представил публике произведение Эльдара Худиева "Цирк". Его виртуозная игра отличалась артистизмом, лёгкостью и внутренней свободой, словно инструмент не просто звучал, а разговаривал с залом.
Кульминацией программы стало исполнение сочинения американского композитора Омара Томаса "Come Sunday" (части Testimony и Shout). В этих энергичных, духовно наполненных ритмах чувствовалось дыхание современности - диалог культур, объединивший Баку и Новый Орлеан на одной музыкальной волне.
Вечер прошел под аплодисменты благодарной публики, а концерт стал ещё одним свидетельством того, что классическая музыка остаётся живым искусством, способным вдохновлять, объединять и пробуждать самые тонкие чувства.
Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре