Автор: Байрам Эльшадов

Сегодня в монастыре Ованнаванк состоится литургия, анонсированная премьер-министром Армении Николом Пашиняном. В опубликованном видеообращении глава правительства отметил, что это событие будет символизировать начало "практического этапа освобождения Первопрестольного Святого Эчмиадзина" - духовного центра Армянской апостольской церкви (ААЦ).

По сути, Пашинян объявил о начале борьбы с тем, что называет "осквернением и развратом" внутри церкви, прямо обвинив Католикоса всех армян Гарегина II и его окружение в превращении Эчмиадзина в оплот коррупции и криминальной субкультуры. Это самый резкий и прямой выпад в адрес главы ААЦ за всю историю независимой Армении.

Армянская апостольская церковь давно перестала быть исключительно религиозным институтом. После поражения в 2020 году именно вокруг Эчмиадзина сплотились силы, выступающие против курса Пашиняна на мир с Азербайджаном и Турцией. Священнослужители, близкие к Гарегину II, открыто поддерживали радикальные оппозиционные движения, превращая церковные кафедры в трибуны реваншистской риторики.

На этом фоне заявление премьер-министра можно рассматривать как логичный шаг в отношении структуры, которая на протяжении десятилетий оказывала значительное влияние не только на духовную, но и на политическую жизнь страны.

Литургия в Ованнаванке, по словам Пашиняна, станет символом не просто религиозного, а ментального освобождения. Премьер противопоставляет старой, политизированной церкви образ веры, свободной от манипуляций, от идеологии вечного конфликта и националистического фанатизма.

Слова о "духовных оковах" и "осквернении святыни" звучат не как теологическая полемика, а как политический манифест. Пашинян предлагает обществу новый духовный ориентир - основанный на мире, очищении и внутреннем обновлении.

Контекст более чем прозрачен: до парламентских выборов остаётся около шести месяцев, и премьер активно выстраивает новую идеологическую линию. Его противники - это не только партии, но и целая сеть традиционных институтов, выросших из старой системы. И церковь с её влиятельным духовенством - один из главных таких центров.

Противостоя реваншистским настроениям, Пашинян не просто защищает свой политический курс на мир. Он формирует новую общественную базу - людей, уставших от риторики поражений и обещаний "взять реванш". Эта часть общества всё громче заявляет, что хочет видеть Армению стабильной, современной и открытой миру.

Католикос Гарегин II давно утратил статус объединяющей фигуры. Его имя все чаще ассоциируется с политическими интригами, протестами и националистическими лозунгами. Сегодня Эчмиадзин превратился в арену борьбы за влияние, где духовные интересы подменены политическими расчётами.

Пашинян делает ставку на противоположное - на очищение и возвращение церкви к её истинной миссии: быть источником духовной силы, а не инструментом политической мести.

Если "освобождение Эчмиадзина" действительно начнётся, Армения впервые за долгие годы сможет отделить духовное от политического и сделать шаг к подлинному обновлению. Пашинян выбрал путь конфликта с сильными и укоренившимися интересами. Но именно этот шаг может стать поворотным: возвращая церковь народу, он возвращает стране будущее.