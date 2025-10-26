Пашинян заявил о начале практического этапа освобождения Первопрестольного

Премьер-министр Армении Никол Пашинян опубликовал на своих страницах в социальных сетях видео, в котором объясняет, что символизирует сегодняшняя литургия в Ованнаванке, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

"Проблема в том, что Ктрич Нерсисян вместе со своим уже известным кружком заковал нашу святыню, Первопрестольный Святой Эчмиадзин, в оковы осквернения. Они вовсе не распространяют учение и доктрину нашего Господа и Учителя Иисуса Христа, а распространяют осквернение, разврат и криминальную субкультуру.

Проблема освобождения нашей святыни - Первопрестольного Святого Эчмиадзина давно назрела, и сегодняшняя литургия в Святом Ованнаванке будет символизировать начало практического этапа освобождения Первопрестольного Святого Эчмиадзина", - сказал он.

Пашинян также отметил, что каждый должен делать свой выбор, в том числе и представители духовенства. Он также прочитал псалом.