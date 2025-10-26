ХАМАС намерен передать Израилю тела всех заложников, которых найдет

Палестинское движение ХАМАС намерено передать Израилю тела всех погибших заложников, которых сможет найти на территории сектора Газа. Об этом заявил член политбюро радикальной группировки Муса Абу Марзук, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Все положения соглашения [о прекращении огня] касаются общих вопросов, которые необходимо уточнять, проводить переговоры", - сказал он в эфире телеканала Al Jazeera Mubasher, отвечая на вопрос о том, существуют ли сроки, в течение которых ХАМАС должен передать Израилю останки погибших пленных. "Что касается тел заложников, мы взяли на себя обязательство передать все тела, которые имеются у нас, и те, которые мы обнаружим", - добавил он, подчеркнув, что ХАМАС "не хочет оставлять тела" и надеется "решить эту проблему как можно скорее".

"США следят за выполнением соглашения о прекращении огня, и мы ожидаем от них справедливости и нейтралитета", - продолжил Абу Марзук, указав, что Вашингтон, по мнению ХАМАС, занимает сторону Израиля, который неоднократно нарушал перемирие.

Как сообщила 17 октября газета Asharq al-Awsat со ссылкой на источники, для обнаружения на территории Газы оставшихся тел заложников ХАМАС потребуется провести "масштабную поисковую операцию". По утверждению собеседников издания, процесс поиска осложняется тем, что сторонники ХАМАС, владевшие информацией о местах захоронения останков, погибли в результате военных действий. Кроме того, некоторые районы анклава, где, предположительно, могли быть захоронены тела, были полностью разрушены и снесены израильскими военными.

9 октября Израиль и ХАМАС при посредничестве Египта, Катара, США и Турции договорились о реализации первого этапа мирного плана, ранее представленного американским президентом Дональдом Трампом. Режим прекращения огня в Газе вступил в силу 10 октября. ХАМАС и его союзники 13 октября освободили 20 оставшихся в живых израильских заложников и передали останки четырех погибших пленных. Власти Израиля выразили недовольство тем, что радикалы вернули только 4 тела из 28. В последующие дни ХАМАС передал Израилю тела еще нескольких заложников. По данным израильской стороны, радикалы продолжают удерживать останки 15 похищенных.