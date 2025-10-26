https://news.day.az/world/1790927.html РПК уходит из Турции Террористическая организация РПК объявила о полном выводе своих сил с территории Турции. Как передает Day.Az, в соответствии с решениями, принятыми на 12-м съезде организации по призыву её лидера Абдуллы, РПК объявила о самороспуске и полном выходе из Турции.
