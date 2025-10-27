В США раскрыли сроки шатдауна

Конгрессвумен от Республиканской партии Анна Паулина Луна раскрыла примерные сроки шатдауна в США - он может продлиться до конца ноября.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, ее слова передает телеканал Fox News.

"Мы, возможно, не вернемся до Дня благодарения [27 ноября] или даже позже", - заметила она, комментируя прекращение работы правительственных учреждений США.

16 октября Сенат Конгресса США в девятый раз за последние недели отклонил предложенный республиканцами законопроект, направленный на обеспечение финансирования работы федерального правительства. Для одобрения законопроекта требовалось 60 голосов сенаторов, а поддержал его лишь 51 член верхней палаты Конгресса.