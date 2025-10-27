Прошло 5 лет с ракетного обстрела армянскими ВС села Гараюсифли в Барде

Прошло 5 лет с очередного обстрела Бардинского района вооруженными силами Армении во время Второй Карабахской войны.

Как сообщает Day.Az, 27 октября 2020 года противник в очередной раз обстрелял ракетами "Смерч" село Гараюсифли в Барде, расположенной за пределами фронтовой зоны.

В результате обстрела погибли мирные жители Джафарова Офелия Меджид гызы, Ахмедова Айбениз Ашраф гызы, Исмайлов Эхтирам Халил оглу, Искендерова Айсу Ровшан гызы и Алиева Алмаз Салах гызы (2013 года рождения), еще 13 человек получили ранения.

В результате ракетного обстрела было полностью разрушено несколько жилых домов и нанесен значительный ущерб жителям села.

Отметим, что во время Второй Карабахской войны Бардинский район и центр города трижды (5, 27 и 28 октября) подвергались ракетным и артиллерийским атакам со стороны ВС Армении. В результате этих атак погибли 29 мирных жителей, 112 - получили ранения, транспортным средствам и объектам гражданской инфраструктуры, расположенным в районе, был нанесен значительный ущерб.

По данному факту Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по статьям 120.2.1 (умышленное убийство, организованное преступным сообществом, организацией), 120.2.4 (умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью или общеопасным способом), 120.2.12 (умышленное убийство, направленное на возбуждение национальной, расовой, религиозной вражды или ненависти), 100.2 (ведение агрессивной войны) и другим статьям УК Азербайджанской Республики.

Проведение предварительного расследования было возложено на Следственное управление прокуратуры.

В общей сложности в ходе начавшейся 27 сентября 2020 года и продолжавшейся 44 дня войны в результате военной агрессии вооруженных сил и незаконных вооруженных формирований Армении против Азербайджана погибли 93 гражданских лица (в том числе 54 мужчины, 27 женщин и 12 детей), ранены 444 человека (в том числе 268 мужчин, 109 женщин и 67 детей).