В Техасе с близкого расстояния засняли смерч

В американском штате Техас засняли смерч с близкого расстояния.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Штат входит в так называемую "Алллею торнадо" - место, в котором наблюдается больше всего вихрей.

В местных городах действуют более строгие нормы к прочности зданий, а сами дома часто снабжены специальными убежищами, защищающими от торнадо.

