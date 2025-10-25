https://news.day.az/world/1790880.html В Техасе с близкого расстояния засняли смерч - ВИДЕО В американском штате Техас засняли смерч с близкого расстояния. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Штат входит в так называемую "Алллею торнадо" - место, в котором наблюдается больше всего вихрей.
В американском штате Техас засняли смерч с близкого расстояния.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Штат входит в так называемую "Алллею торнадо" - место, в котором наблюдается больше всего вихрей.
В местных городах действуют более строгие нормы к прочности зданий, а сами дома часто снабжены специальными убежищами, защищающими от торнадо.
