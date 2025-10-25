Что известно об обрушении балкона на известный ресторан в Баку? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
В Наримановском районе Баку балкон одного из зданий обрушился и упал на крышу ресторана.
Как сообщает Day.Az, инцидент произошёл на улице Альберта Агарунова.
Вчера утром балкон рухнул на ресторан "Başkent". По словам очевидцев, здание, состоящее из четырёх этажей, не являлось жилым - в нём размещались различные офисы.
Поскольку строение не находится на балансе Исполнительной власти Наримановского района и жилищно-коммунального хозяйства, точная информация о нанесённом ущербе пока отсутствует.
Факт происшествия расследуется правоохранительными органами.
Представитель заведения общественного питания, расположенного на первом этаже здания, рассказал "Xəzər Xəbər" подробности случившегося:
