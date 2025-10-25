https://news.day.az/society/1790726.html

Что известно об обрушении балкона на известный ресторан в Баку? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В Наримановском районе Баку балкон одного из зданий обрушился и упал на крышу ресторана. Как сообщает Day.Az, инцидент произошёл на улице Альберта Агарунова. Вчера утром балкон рухнул на ресторан "Başkent". По словам очевидцев, здание, состоящее из четырёх этажей, не являлось жилым - в нём размещались различные офисы.