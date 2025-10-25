"Вугар Гашимов" разгромил немецкий "Вердер" на Кубке Европы по шахматам

На острове Родос (Греция) продолжается клубный Кубок Европы по шахматам.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в шестом туре азербайджанская команда "Вугар Гашимов" (Рауф Мамедов, Айдын Сулейманлы, Ахмед Ахмедзаде, Реад Самедов, Вугар Манафов, Хазар Бабазаде и представитель Казахстана Ногербек Казыбек) обыграла немецкий "Вердер" со счетом 4,5:1,5.

После этой победы клуб набрал 10 очков и занимает шестое место в турнирной таблице. Турецкие команды "Бейеган Пендик" и "Тюркиш Эйрлайнз", за которые выступают Шахрияр Мамедъяров и Хаган Ахмед, имеют по 9 очков и располагаются на восьмой и девятой строчках соответственно.

Сербская команда "Сирмиум Сремска Митровица", где играет Говхар Бейдуллаева, с 10 очками идет на втором месте, а румынский "Суперчесс", за который выступает Ульвия Фаталиева, с 7 очками занимает шестую позицию.

Отметим, что турнир проводится по швейцарской системе в семь туров и завершится 25 октября.