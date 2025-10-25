Врачи объяснили, почему болезни сердца «молодеют»

Период между 18 и 25 годами - время первых серьезных решений: учеба, работа, новые отношения, взрослая жизнь. Но именно в эти годы, предупредили врачи, многие начинают формировать привычки, которые подрывают здоровье сердца. Об этом сообщает портал The Conversation, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным электронных медицинских карт, за последние 15 лет частота сердечно-сосудистых заболеваний у американцев моложе 40 лет выросла более чем в два раза, а среди курильщиков - втрое. При этом большинство молодых людей по-прежнему считает, что инфаркт и гипертония - болезни "старшего поколения".

"Я все чаще вижу пациентов 20-25 лет с высоким давлением, повышенным сахаром и ожирением, - рассказал практикующий кардиолог и исследователь из США. - Эти риски формируются очень рано, иногда еще к концу школы".

Главная причина - атеросклероз: отложения жира и холестерина на стенках сосудов. По данным исследований, сердечное здоровье начинает ухудшаться уже к 17 годам. С этого возраста показатели давления, сна, питания и физической активности постепенно смещаются в неблагоприятную сторону.

Одним из самых опасных факторов называют никотин. Его употребление среди 18-23-летних выросло с 21 % в 2002 году до 43 % в 2018-м - благодаря вейпам и никотиновым мешочкам. Никотин разрушает сосуды, ускоряет образование бляшек и повышает риск инфаркта.

Не менее тревожна статистика по лишнему весу: каждый пятый человек младше 25 лет уже имеет индекс массы тела выше 30. По прогнозам, к 35 годам ожирением будут страдать почти 60 % молодёжи. При этом меньше половины молодых взрослых осознают, что высокое давление, холестерин и малоподвижность напрямую связаны с риском сердечных заболеваний.

Регулярные визиты к врачу, измерение давления и сахара, беседы о семейной истории болезней - все это помогает вовремя выявить скрытые риски. Эксперты советуют не ждать, пока врач сам поднимет тему сердца, а спрашивать об этом напрямую.

Американская кардиологическая ассоциация выделяет восемь ключевых факторов, влияющих на здоровье сердца. Четыре из них - поведенческие:

регулярная физическая активность (около 20 минут в день), отказ от никотина, полноценный сон (7-9 часов) и сбалансированное питание с достаточным количеством рыбы, ягод и овощей.

Еще четыре - медицинские показатели: давление, уровень сахара, холестерин и индекс массы тела. У молодых людей три из этих четырех показателей за последние годы значительно ухудшились.

Кардиологи подчеркнули: именно сейчас - самое время обратить внимание на сердце. Проверка давления и сахара, отказ от вейпа, прогулка вместо такси и домашняя еда вместо фастфуда могут показаться мелочами, но именно из таких решений складывается здоровье на десятилетия вперед.