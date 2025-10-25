В Баку мужчина попытался пнуть мотоциклиста прямо на дороге

В Баку мужчина средних лет попытался сбить водителя мопеда.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, инцидент попал на видеорегистратор водителя мопеда.

Во время движения по дороге мужчина, переходивший улицу в неположенном месте, остановился на сплошной линии и попытался пнуть мопед, чтобы опрокинуть его.

К счастью, водитель успел изменить направление движения и избежал падения.