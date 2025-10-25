https://news.day.az/society/1790774.html В Баку мужчина попытался пнуть мотоциклиста прямо на дороге - ВИДЕО В Баку мужчина средних лет попытался сбить водимотоциклиста. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, инцидент попал на видеорегистратор водителя мопеда. Во время движения по дороге мужчина, переходивший улицу в неположенном месте, остановился на сплошной линии и попытался пнуть мопед, чтобы опрокинуть его.
В Баку мужчина попытался пнуть мотоциклиста прямо на дороге - ВИДЕО
В Баку мужчина средних лет попытался сбить водителя мопеда.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, инцидент попал на видеорегистратор водителя мопеда.
Во время движения по дороге мужчина, переходивший улицу в неположенном месте, остановился на сплошной линии и попытался пнуть мопед, чтобы опрокинуть его.
К счастью, водитель успел изменить направление движения и избежал падения.
