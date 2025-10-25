В центре Баку снесут некоторые аварийные здания

В Баку начался снос аварийных зданий с истекшим сроком эксплуатации, расположенных на территории Сабаильского района.

Как передает Day.Az, об этом сообщает İqtisadiyyat.az со ссылкой на Государственный комитет по градостроительству и архитектуре.

Сообщается, что Центр территориального планирования и строительства приступил к подготовительным работам.

Согласно информации, снос охватит аварийные здания по адресам: улица Салмана Мумтаза, дома №30 и №34, а также улица Даглыг, дом №24.

Ранее мы сообщали, что в Сабунчинском и Сураханском районах Баку также будут проведены работы по сносу аварийных зданий, срок эксплуатации которых истёк.