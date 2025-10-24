https://news.day.az/politics/1790481.html Сахиба Гафарова рассказала о встрече с Аленом Симоняном в Женеве Спикер Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова рассказала о двусторонней встрече со спикером Национального собрания Армении Аленом Симоняном, которая состоялась 21 октября в Женеве в рамках 151-й Ассамблеи Межпарламентского союза.
Спикер Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова рассказала о двусторонней встрече со спикером Национального собрания Армении Аленом Симоняном, которая состоялась 21 октября в Женеве в рамках 151-й Ассамблеи Межпарламентского союза.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, спикер Милли Меджлиса сообщила об этом на сегодняшнем пленарном заседании парламента.
С.Гафарова подчеркнула, что встреча прошла в атмосфере конструктивного диалога:
"Была отмечена важность достигнутых на вашингтонском саммите договоренностей и предпринимаемых мер по нормализации отношений".
