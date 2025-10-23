Ветер культуры в Ханкенди: Феномен Узеира Гаджибейли в азербайджанской культуре

На факультете искусств Карабахского университета в городе Ханкенди состоялся научно-практический семинар на тему "Феномен Узеира Гаджибейли в азербайджанской культуре" в рамках проекта "Ветер культуры", реализуемого Научно-методическим и квалификационным центром культуры (MEMIM) министерства культуры Азербайджана.

В мероприятии, посвященном 140-летию со дня рождения великого композитора, музыковеда, педагога, публициста, драматурга и общественного деятеля Узеира Гаджибейли, приняли участие профессорско-преподавательский состав и студенты университета.

Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в пресс-службе MEMIM.

Сначала участники мероприятия посетили бюсты Узеира Гаджибейли, Бюльбюля и Хуршидбану Натаван в городе Шуша, которые подверглись армянскому вандализму во время Первой Карабахской войны.

Научно-практический семинар открыли декан факультета искусств Карабахского университета, композитор Тюркер Гасымзаде и и.о. руководителя MEMIM, доктор философии по искусствоведению, доцент Вугар Гумбатов. Было отмечено, что целью семинара является просвещение молодого поколения посредством ознакомления с богатым творческим наследием основоположника современной азербайджанской профессиональной музыки Узеира Гаджибейли. Отмечалось, что музыкальное наследие великого композитора демонстрирует богатство азербайджанской культуры в мировом масштабе.

Затем семинар продолжился под модераторством сотрудницы MEMIM, заслуженного деятеля культуры, доктора философии по искусствоведению Саадат Тахмиразгызы. Профессор Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, заслуженный деятель искусств, доктор философии по искусствоведению Зумруд Дадашзаде в своем богатом новыми фактами и документами докладе "Гений Узеира Гаджибейли в зеркале культуры XXI века" осветила творчество выдающегося композитора в контексте мировой музыки и подчеркнула мысль о непреходящей ценности его идей.

Доктор философии по искусствоведению, старший преподаватель факультета искусств Карабахского университета Айбениз Новрасли выступила с докладом на тему "Узеир Гаджибейли и музыкальная педагогика", в котором рассказала о различных системах, существующих в сфере музыкального образования. Выступающие ответили на вопросы аудитории, а также в дар Карабахскому университету был передан ряд научных публикаций.

В ходе семинара была представлена и ​​художественная программа. Студенческий хор Карабахского университета (художественный руководитель: Руфат Халилов, концертмейстеры: Эхтирам Агазаде, Айтадж Дадашова) исполнил "Хор девушек" из оперетты "Аршин мал алан" и "Шаби-Хиджран" из оперы "Лейли и Меджнун" У. Гаджибейли.

Преподаватель факультета искусств, заслуженный артист Анар Шушалы исполнил арию Аскера из оперетты "Аршин мал алан" (концертмейстер: преподаватель того же факультета, пианист Закир Асадов). Студенты Исмаил Исмаилов и Эльнара Абдуллаева представили сцену "Встреча" из оперы "Лейли и Меджнун". Им аккомпанировали преподаватели факультета Бахруз Зейналов (тар) и Фарид Бабаев (кеманча).

Следует отметить, что проект MEMIM "Ветер культуры" в Карабахе, который проходит с 20 по 31 октября, реализуется при поддержке Карабахского регионального управления культуры.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az