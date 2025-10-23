https://news.day.az/world/1790333.html

Израильская авиация нанесла авиаудары по объектам на юге Ливана - ВИДЕО

Израильская авиация нанесла авиаудары по окраинам городов Тария и Шамсатар на юге Ливана, недалеко от долины Бекаа. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Сообщается о дополнительных ударах непосредственно в самой долине. Представляем вашему вниманию данное видео: