«5+1»: центр притяжения в Евразии

Автор: Лейла Таривердиева

В последние годы на политической карте Евразии отчетливо вырисовывается новый центр притяжения - взаимодействие Азербайджана со странами Центральной Азии. То, что еще недавно воспринималось как дипломатическое сближение, сегодня превращается в полноценный стратегический курс, основанный на общих интересах, историческом родстве и едином видении будущего.

Азербайджан стремился к сближению с Центральной Азией и всегда работал в этом направлении. В прежние годы эти процессы тормозили неразрешенный карабахский конфликт и вмешательство на этом фоне внешних акторов в дела региона. После 44-дневной войны ситуация круто изменилась. С разрешением конфликта интересы внешних игроков были нейтрализованы возросшим авторитетом Азербайджана и его новым статусом на международной арене. Став бесспорным лидером региона, Азербайджан заявил о себе в качестве серьезного игрока на евразийском пространстве. Интересы Баку широки и не ограничиваются Южным Кавказом. Как страна средней силы, Азербайджан сегодня распространяет их далеко на запад и на восток, участвуя в разрешении глобальных проблем и выстраивая новые стратегические маршруты.

Сближение Азербайджана и Центральной Азии - это не просто дипломатическая мода, а результат осознанного выбора стран, стремящихся к самостоятельной роли в мировой политике. На этом пути странам ЦА необходим такой партнер, как Баку. Авторитет и уверенность Азербайджана помогают центральноазиатским республикам увереннее ориентироваться в изменившейся геополитической ситуации. Некоторое время страны ЦА были несколько дезориентированы внезапно возникшим к ним интересом Запада и попытками России сохранить в регионе прежнее влияние. Сегодня все процессы протекают уже в правильном русле - в русле интересов Центральной Азии. Это очень богатый и перспективный регион, и для пяти государств очень важно не превратиться в чей-то сырьевой придаток.

В условиях меняющегося мирового порядка растет значение собственных транспортных маршрутов, энергетической независимости и взаимной поддержки. Во всех трех ипостасях Азербайджан является незаменимым союзником для ЦА. Благодаря инициативности своего лидера, Президента Ильхама Алиева Азербайджан помог братским странам по ту сторону Каспия избавиться от последних сомнений и страхов и обратить внимание на открывающиеся для них прекрасные возможности. Баку стал естественным мостом между Китаем и Европой, на котором Центральная Азия играет особую роль. Сегодня Азербайджан превращается в центр притяжения инвестиций, идей и новых маршрутов сотрудничества.

Знаковым с точки зрения формата "5+1" стало приглашение Президента Ильхама Алиева в Душанбе на 5-ю Консультативную встречу глав государств Центральной Азии в сентябре 2023 года. До того момента эти встречи были закрытыми для внерегиональных стран, и приглашение азербайджанского лидера в качестве почетного гостя стало свидетельством того, что в ЦА признали незаменимую роль Азербайджана. ЦА больше не хочет быть закрытым "клубом", и именно Баку стал тем, кто пробил для региона окно в Европу. Транзитные маршруты через Азербайджан хотя и не могут пока сравниться по объемам с прочими, но эти маршруты суверенны, свободны от внешнего влияния и выгодны для всех.

В августе 2024 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев был снова приглашен на встречу глав государств Центральной Азии и Азербайджана. На этот раз не в качестве гостя, а в качестве участника. На той встрече в Астане, можно сказать, родился формат "5+1".

Сегодня ситуация снова меняется. Как написал в соцсети Х помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев, ныне формула "5+1" "вышла за рамки чисто математического выражения и стала политико-исторической реальностью. Эти отношения можно даже сравнить с химическим процессом - они превратились в единую "шестерку". Это отражает углубляющуюся интеграцию между этими странами, единое геополитическое пространство и общую судьбу, основанную на общей истории, культуре, традициях, этнической и языковой близости".

Совместное будущее Азербайджана и Центральной Азии - это не просто экономическая необходимость, а историческая закономерность. Несмотря на все помехи, которые чинились сближению стран ЦА с Азербайджаном, Баку все-таки добился своего. А именно - избавления партнеров от страхов и призраков, в результате чего новое дыхание получила интеграция на тюркском пространстве. Тюркские страны перестали бояться своего единства, порицаемого сильными соседями, и после Второй карабахской войны, в 2021 году появилась на свет Организация тюркских государств, уже выросшая из формата "Совета сотрудничества". Теперь Южный Кавказ и Центральная Азия возвращаются к своей исторической роли связующего звена между Востоком и Западом. Страны ЦА и так много времени потеряли, прислушиваясь к посторонним интересам. Пока Азербайджан, одним из первых присоединившись к китайской инициативе "Один пояс, один путь", активно включился в ее реализацию, страны ЦА не решались сделать решительные шаги.

Сегодня в транспортно-логистической сфере стран Центральной Азии кипит жизнь. Новая геополитическая ситуация в очередной раз показала, что выбор Азербайджана всегда бывает правильным и дальновидным, и к нему стоит прислушиваться.

Кстати, на минувшей неделе заработал еще один мультимодальный маршрут на Среднем коридоре. Выехавший 15 октября из Кашгара (Синьцзян-Уйгурский автономный район КНР) грузовой автокараван в пятницу будет в Туркменистане, откуда часть груза будет переправлена морем в Азербайджан. Новый маршрут направлен на диверсификацию маршрутов Центральная Азия-Китай, Китай-Европа и на развитие транзитных возможностей Среднего коридора.

Азербайджан и государства Центральной Азии объединяет не только роль на Новом Шелковом пути и общетюркская культура (за исключением Таджикистана), но и единые подходы к вопросам государственного суверенитета, региональной безопасности и устойчивого развития. Отсутствие политических противоречий создает атмосферу доверия, что в современной геополитической реальности - явление редкое и просто бесценное.

Азербайджан стал для стран ЦА неким ориентиром. И это очень правильный ориентир.

Последним "сдался" Туркменистан. Он очень долго старался держаться особняком, но дипломатические таланты Баку растопили этот лед. 2025 год стал в этом плане прорывным. Теперь Ашхабад - активный участник и Организации тюркских государств, и интеграционных проектов, реализующихся между восточным и западным берегами Каспия. Думается, не за горами решение всех проблем, связанных с совместной разработкой пограничного нефтегазового месторождения "Достлуг\Достык". В январе 2021 года Азербайджан и Туркменистан заключили Меморандум о взаимопонимании по совместной разработке и эксплуатации месторождения, но никакие работы до сих пор не ведутся.

Экономическая повестка формата "5+1" выходит на первый план. Азербайджан, обладая современной логистической инфраструктурой и выгодным географическим положением, становится ключевым звеном Среднего коридора и надежным транзитером для связи Центральной Азии с Европой. Растет и энергетическая составляющая транзита. В последнюю пару лет Казахстан проявляет большой интерес к прокачке своей нефти в Европу через азербайджанские трубопроводы. К 2027 году планируется увеличить потенциал транзита казахстанской нефти по Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) до 7 миллионов тонн в год с нынешних 1,5 миллиона тонн.

Азербайджан, Казахстан и Узбекистан в настоящее время совместно реализуют проект Транскаспийского энергетического коридора, который пройдет по дну Каспия и позволит странам ЦА продавать свою зеленую энергию европейским потребителям транзитом через Азербайджан.

Азербайджан, Казахстан и Туркменистан реализуют проект подводного оптоволоконного кабеля. Цифровой Шелковый путь свяжет Актау с Сумгайытом, а Туркменбаши с Сиязаном. Магистральная линия позволит передавать интернет-трафик из европейских интернет-центров через Азербайджан в Туркменистан, а затем в Узбекистан, Афганистан, Пакистан и Индию.

В эпоху цифровизации особое внимание уделяется также совместным проектам в сфере кибербезопасности и информационного обмена. Концепция "единого тюркского цифрового пространства" может стать одной из самых амбициозных инициатив ближайшего десятилетия.

"5+1" или же "шестерка" - это очень перспективный формат. Не только из-за экономических выгод. Важным активом, обеспечивающим успех, являются отношения между странами-членами. Братские, дружеские отношения на этом пространстве обеспечивают стабильность, надежность и безопасность цепочки Азербайджан-Центральная Азия.

Думается, потому все проекты Азербайджана успешны, что по маршруту их следования находятся друзья.