Азербайджан пробил Центральной Азии окно в Европу – несмотря ни на что

Автор: Лейла Таривердиева

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в проходящей в Душанбе 5-й Консультативной встрече глав государств Центральной Азии. Глава Азербайджана присутствовал в качестве почетного гостя, и это первый случай, когда на таком мероприятии участвует представитель внерегионального государства. Это само по себе знаменательное событие. Знаменательное не столько для Азербайджана, сколько для самого формата, который таким образом получил выход за пределы региона. Расширение границ это очень важный фактор, демонстрирующий значимость формата для внешних игроков.

Почему-то всегда считалось, что страны Центральной Азии предпочитают обособление и никого в свой клуб не допускают. Это было предвзятое мнение, навязанное сторонними интересантами. Такие тенденции были связаны не с нежеланием самих центрально-азиатских стран выйти за пределы региона, а с давлением на них со стороны, скажем так, традиционных партнеров. Например, России. Не секрет, что в плане влияния на ЦА у нее в последнее время появился серьезный конкурент не только в лице Китая. Азербайджан все увереннее и не обращая внимания на недовольные взгляды с какой бы то ни было стороны, прокладывает дорогу к братским ему центрально-азиатским просторам. Дипломатично обходит препятствия и не заморачивается на различных предупредительных сигналах. И, надо сказать, Баку в этом плане достаточно преуспел.

Кому-то визит Президента Азербайджана в Душанбе почему-то показался "внезапным". Некоторые зарубежные издания, традиционно выглядывающие в нашей стране одни недостатки, пришли к выводу, что визит связан - внимание! - с поиском поддержки против Армении... Такие мнения высказывали достаточно солидные эксперты. Видимо, мало все же назваться экспертом, надо еще и разбираться в теме. Кроме того, о какой внезапности может идти речь, если о том, что Ильхам Алиев поедет на встречу в Душанбе, было известно заранее. На 4-й Консультативной встрече, проходившей в кыргызском Чолпан-Ата, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров объявил о желании Азербайджана участвовать в таких встречах в качестве почетного гостя. Так что никакой внезапности тут нет. Это было ожидаемо. Вот если бы Ильхама Алиева на встрече не было, тогда нужно было бы удивляться и искать подтексты.

В целом отношения Азербайджана и стран Центральной Азии не содержат никакой особой интриги, у них нет закулисья, все четко, открыто и понятно. Азербайджан уже не первый год проводит политику, нацеленную на продвижение в Центральную Азию, и не делает из этого секрета. У двух регионов, расположенных по обе стороны от Каспия, общие интересы. Конечно, азербайджанская сторона не строит из себя беспросветного альтруиста и не скрывает, что, вкладываясь в проекты, ставит перед собой конкретные цели. Важно, что эти цели учитывают и интересы партнеров.

До того, как центрально-азиатская политика Президента Ильхама Алиева перешла в активную фазу реализации, регион ЦА, можно сказать, варился в своем соку. Он был изолирован и ограничен в маневрах. В причины углубляться не стоит - очень многое за последний год изменилось. Расширение границ регионального сотрудничества не было нужно России, не нужно это и Китаю. Россия традиционно держала богатства и возможности региона ориентированными только на себя, поэтому после начала войны в Украине и последовавших за этим геополитических перемен, центрально-азиатские республики оказались в незавидном положении.

Не будем корить тех самых традиционных партнеров ЦА за противодействие транскаспийской интеграции. Ставя препопы развитию этого маршрута, они преследовали свой интерес. И это понятно. Но времена меняются, и странам Центральной Азии пришло время подумать и о собственных интересах. Именно Азербайджан растормошил своих братьев по крови. Президент Ильхам Алиев провел огромную дипломатическую работу, начатую еще до последней чехарды в евразийской геополитике. То есть центрально-азиатский вектор не появился вдруг в ответ на геополитические перемены, просто эти перемены устранили некоторые помехи на этом пути.

Выступая на заседании, глава Азербайджана отметил, что за последние два года совершил девять визитов в государства Центральной Азии. За тот же время главы всех стран ЦА побывали в Азербайджане. Приглашение в очередной раз посетить Азербайджан получил Президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Так что дипломатическая активность не снижает своей динамики.

В выступлении азербайджанского лидера коротко изложено, как видит Баку развитие отношений с Центральной Азией. И, кстати, в выступлении не звучали "армянские мотивы". Вышеуказанные эксперты предрекали, что трибуна, точнее микрофон, встречи в Душанбе будет использован для наездов на Ереван. Просто вопиющая некомпетентность. Компетентные эксперты должны бы знать, что в повестке Азербайджана есть гораздо более важные вопросы, чем Армения. Особенно когда речь идет о Центральной Азии.

В 2022 году товарооборот Азербайджана со странами Центральной Азии вырос более чем в 3 раза. За 7 месяцев этого года этот показатель нарастил еще 50 процентов. Созданы совместные инвестиционные фонды, согласован объем взаимных инвестиций, которые в ближайшие три года достигнут более чем миллиарда долларов. Стороны уже реализуют ряд проектов в сфере промышленной кооперации, машиностроения, автопрома, судостроения, сельского хозяйства. На начальной стадии реализации находятся инвестиционные проекты в сфере гостиничного бизнеса и туризма. Компании стран-партнеров проявляются интерес к Свободной экономической зоне Алят.

И, конечно же, это транспорт и логистика. как сказал Президент Ильхам Алиев, Азербайджан для стран Центральной Азии является надежной транзитной страной на пути к рынкам Турции и Европы. Не менее важен и транзит в обратном направлении.

"Наши братья в Центральный Азии знают, что вся транспортно-логистическая инфраструктура Азербайджана открыта для них, - заявил Президент Азербайджана. - Для того, чтобы удовлетворить растущий спрос на грузоперевозки по маршруту Восток-Запад, нами модернизируется железная дорога Баку-Тбилиси-Карс. В следующем году грузопоток по этой дороге будет увеличен с 1-го до 5 миллионов тонн. Параллельно с этим расширяются возможности Бакинского торгового порта с сегодняшних 15 до 25 миллионов тонн.

Азербайджан обладает крупнейшим на Каспии торговым флотом, насчитывающим более 50 судов. Принимая во внимание растущую потребность грузоотправителей из стран Центральной Азии, мы активно работаем над расширением возможностей нашей Судостроительной верфи. После завершения новых инвестиционных проектов количество производимых танкеров и сухогрузов вырастет с сегодняшних 6 до 10 - 15 в год. Для привлечения бо́льшего объема транзитных грузов необходимо обеспечить оптимизацию тарифов, упрощение и гармонизацию регуляторных и таможенных процедур. Одним из важных факторов обеспечения прозрачности транзитных перевозок и равных условий для участников транспортного процесса является цифровизация транспортного коридора Восток-Запад. Новой сферой сотрудничества между нашими странами является проект "Цифровой шелковый путь" по созданию оптико-волоконной инфраструктуры, над которым мы активно работаем".

Президент Ильхам Алиев пригласил глав государств ЦА в ноябре принять участие на саммите SPECA. Этот саммит будет юбилейным - программе исполняется 25 лет, и председательствует в юбилейный год Азербайджан.

Отметим, что SPECA это специальная программа ООН для стран Центральной Азии, Афганистана и Азербайджана, поддерживаемая Европейской экономической комиссией ООН (ЕЭК ООН) и Экономической комиссией ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО). Цель программы - содействие развитию сотрудничества в области торговли между странами-членами SPECA и их интегрирование в международную торговлю.

Потенциал сотрудничества между Азербайджаном и каждой из стран ЦА очень большой и он пока что в полной мере не реализован. В свое регионе Баку сделал очень многое с точки зрения вывода Азербайджана, а через него и его партнеров, на мировые рынки. То же самое он делает сегодня для братских стран Центральной Азии. Благодаря инициативам Азербайджана они смогли диверсифицировать собственные возможности. Достаточно сказать, что в этом году Казахстан начал транспортировать свою нефть через Азербайджан. Прежде считалось, что это невозможно и нерентабельно. Оказалось, что ничего невозможного нет. Теперь Баку усиленно лоббирует продвижение Срединного коридора и практической реализации Транскаспийского международного транспортного маршрута. Все те достижения, которые перечислил в своем выступлении Президент Ильхам Алиев, открывают большие возможности и перед нашими партнерами.

В конечном итоге, главной целью любого государства должно стать повышение благосостояния народа. А это, в свою очередь, зависит от роста экономической мощи страны. Это непростая задача, но страны Центральной Азии всегда могут рассчитывать на Баку, который уже прошел немалую часть этого пути.