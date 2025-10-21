Президент Ильхам Алиев: Активное взаимодействие между Баку и Астаной имеет серьезное геополитическое значение
Активное взаимодействие между Баку и Астаной имеет серьезное геополитическое значение.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
"Сегодня активное взаимодействие между нашими странами имеет также очень серьезное геополитическое значение. Сегодня, когда открываются новые транспортные пути, когда реализуются проекты, связанные со связанностью в широком регионе Евразии, когда Кавказ и Центральная Азия становятся более связанными и выступают зачастую в рамках единого географического пространства, все это требует постоянного внимания и, естественно, участия глав государств с тем, чтобы насытить взаимодействие конкретными результатами", - отметил глава государства.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре