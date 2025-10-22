Азербайджан и Казахстан берут геополитику региона в свои руки

Автор: Лейла Таривердиева

21 октября в Астане с участием Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева состоялось второе заседание Высшего межгосударственного совета Азербайджан-Казахстан

Напомним, что первое заседание совета прошло 11 марта 2024 года в Баку. А решение о создании такого формата было принято годом ранее в ходе визита Президента Азербайджана в Казахстан. Лидеры двух стран подписали Протокол о создании Высшего межгосударственного совета Республики Казахстан и Азербайджанской Республики.

Создание Совета показало высокий уровень дружбы двух стран и их крайнюю заинтересованность в сотрудничестве. Надо сказать и о высоком уровне уважения и братства, сложившегося между лидерами Азербайджана и Казахстана. Роль лидеров является определяющей, без взаимопонимания между первыми лицами государств сотрудничество не может достичь того уровня, какого достигли Баку и Астана. Сотрудничество Азербайджана и Казахстана это пример взаимодействия двух суверенных стран, связанных братскими узами и понимающих друг друга с полуслова. Диалог Баку и Астаны является своеобразной осью, вокруг которой выстраиваются связи между Южным Кавказом и Центральной Азией.

Азербайджан и Казахстан являются драйверами межрегионального сотрудничества. Две страны всегда поддерживали друг друга и на политическом поле, и в экономических инициативах. Такая поддержка была Азербайджану необходима в период территориальных потерь. Дружеское плечо Казахстана всегда было рядом и на него можно было опереться.

Сегодня, когда карабахской проблемы больше нет, двусторонние отношения полностью сосредоточились на экономическом сотрудничестве. Никаких же политических проблем и недопониманий между Баку и Астаной нет. Как и не было никогда.

На экономическом треке сегодня идут интересные процессы. Нарастают показатели, расширяются интересы, вслед за растущими возможностями диверсифицируются планы.

21 октября с участием лидеров двух стран в Астане прошла презентация совместного проекта "Развитие Среднего коридора" (Транскаспийского международного транспортного маршрута). На презентации было отмечено, что объем перевозок между Китаем и Азербайджаном через Центральную Азию растет и, как ожидается, к 2030 году увеличится в три раза. Разрабатываются конкретные шаги и обсуждаются инициативы, направленные на повышение рентабельности и конкурентоспособности Среднего коридора.

Выступая на заседании Высшего межгосударственного совета, Президент Ильхам Алиев коснулся вопроса Зангезурского коридора (TRIPP) как части Среднего коридора. "Открытие Зангезурского коридора в ближайшие годы намного увеличит пропускную способность вопросов, связанных с транспортом и логистикой", - отметил глава государства.

В заявлении для прессы после встречи с Президентом Казахстана, Ильхам Алиев остановился на этой теме более подробно. Он сообщил, что на территории Азербайджана все работы по автомобильному и железнодорожному сообщению будут завершены к середине следующего года. "На территории других стран, надеемся, с такой же скоростью будет все реализовано, и в этом случае открытие Зангезурского коридора может произойти к концу 2028 года", - сказал он.

Президент Азербайджана не сомневается, что проект TRIPP (The Trump route for international peace and prosperity) обязательно будет реализован. Если Президент Трамп дал свое имя этому проекту, проект обязательно будет реализован, заметил азербайджанский лидер. И подчеркнул: тем самым открывается еще один маршрут Среднего коридора: "В добавление к традиционному появляется еще один - через Зангезур с грузооборотом в 15 миллионов тонн на уровне самых современных стандартов. Так что объем грузов из Азии в Европу и обратно через территории наших стран имеет потенциал к росту сам по себе, но и также будет иметь еще больший потенциал к приему и отправке".

Президент Ильхам Алиев сообщил журналистам в Астане еще одну очень важную и вдохновляющую новость: Азербайджан снял все ограничения на транзит грузов в Армению, которые существовали с момента оккупации. И в Армению уже доставлен транзитом груз казахстанской пшеницы.

Это действительно очень хорошая новость. Она укрепляет надежду на то, что мирный процесс необратим. Экономические интересы это то, что создает фундамент для отношений и политических. Азербайджан сделал верный шаг, став транзитером зерна для Армении. Он показал всем, что настроен на мир всерьез и надолго. Показал, что мир между Азербайджаном и Арменией, как сказал Президент, "уже не только на бумаге, но и на практике".

Благодаря Азербайджану Армения получала возможность стать частью экономического сотрудничества на огромном пространстве, включающим Центральную Азию и Южный Кавказ. Очень символично, что глава государства сообщил такую новость на казахстанской площадке. Находясь в гостях у близких друзей.

Что касается двусторонних экономических отношений, то с начала года товарооборот вырос в четыре раза по сравнению с восемью месяцами прошлого года. Это прекрасный результат. Казахстан и Азербайджан намерены в ближайшей перспективе довести двусторонний товарооборот до 1 миллиарда долларов. Стороны подумывают о создании совместных предприятий. Есть планы по сотрудничеству в области судостроения, инфраструктуры, сельского хозяйства, энергетики, цифровизации, идет работа над дорожной картой развития сотрудничества в промышленной сфере. Рассматриваются предложения по совместному финансированию через механизм азербайджано-казахстанского инвестиционного фонда. Также, как всем известно, Казахстан поддерживает Азербайджан в восстановлении освобожденных территорий. Уже сотня юных жителей города Физули посещает сегодня Центр детского творчества имени Курмангазы, построенный в дар физулинцам Казахстаном.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступив на заседании Высшего межгосударственного совета, сказал: "Азербайджан для Казахстана - особая страна, братское государство. Нас объединяют общие исторические корни, богатое духовно-культурное наследие, в конце концов, соответствующий менталитет, взгляд на вещи, на развитие ситуации. И на этой незыблемой почве мы успешно развиваем наше многогранное сотрудничество".

У Баку и Астаны действительно общий взгляд на очень многие вопросы. Поэтому и встречи проходят, как сказал Президент Казахстана, в самой откровенной и непринужденной по всем ключевым вопросам повестки дня - будь это двустороннее сотрудничество или международные отношения.

В этом году исполняется 20 лет со дня подписания Договора о стратегическом партнерстве и союзничестве между Азербайджаном и Казахстаном. За прошедшие годы две страны превратились в лидеров своих регионов и стали драйверами их развития и интеграции. Тут хотелось бы еще раз вернуться к роли лидеров, потому что в своем выступлении казахский Президент особо подчеркнул, что текущий высокий уровень казахско-азербайджанских отношений был достигнут, прежде всего, благодаря личному вкладу Президента Ильхама Алиева. И с этим не поспоришь. В целом, азербайджанский лидер сделал все от него зависящее для сближения нашей страны с братскими странами по ту сторону Каспия.

Азербайджан и Казахстан во взаимодействии являются серьезным фактором региональной геополитики. С этим фактором вынуждены считаться внешние игроки. Фактически две наши страны контролируют логистику по оси Восток-Запад, являясь узловыми странами на этом маршруте. Единство и плодотворное сотрудничество наших стран обеспечит стабильность и развитие двух регионов, чья значимость в новом геополитическом раскладе уже не оспаривается никем.