Президент Казахстана отметил вклад Президента Ильхама Алиева в развитие двусторонних отношений

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил вклад Президента Ильхама Алиева в развитие двусторонних отношений.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, выступая на втором заседании Высшего межгосударственного совета Азербайджан-Казахстан, казахстанский лидер подчеркнул: "Уважаемый Ильхам Гейдар оглу, текущий высокий уровень казахско-азербайджанских отношений был достигнут, прежде всего, благодаря Вашему личному вкладу. Глубоко и высоко ценю Вашу неизменную поддержку и внимание к этому вопросу".

Касым-Жомарт Токаев также отметил, что все выдающиеся достижения современного Азербайджана неразрывно связаны с созидательным, сильным лидерством Президента Ильхама Алиева.