Азербайджан и Казахстан – ось развития и стабильности в Евразии

Автор: Лейла Таривердиева

В преддверии государственного визита в Казахстан, Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал эксклюзивное интервью агентству Kazinform.

В беседе с журналистом глава государства коснулся основных пунктов двусторонней повестки, включающей политическое, экономическое, гуманитарное взаимодействие.

По словам азербайджанского лидера, политические отношения между Азербайджаном и Казахстаном сегодня отличаются высокой степенью прочности и взаимного доверия. Их основной является активный и конструктивный диалог, который ведется на высшим уровне и придает импульс всестороннему углублению межгосударственных связей на всех уровнях.

Предстоящий визит Президента Ильхама Алиев в Казахстан будет седьмым по счету за последние года. За тот же период глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев побывал в Азербайджане с визитами шесть раз.

"Все это свидетельствует о нашем обоюдном стремлении к развитию отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия между нашими странами. Кроме того, регулярные контакты позволяют оперативно решать актуальные вопросы повестки дня и вырабатывать согласованные позиции по ключевым направлениям сотрудничества", - сказал Ильхам Алиев.

По его словам, между странами разработана солидная договорно-правовая база - около 170 документов, налажены механизмы плодотворного взаимодействия в политической, торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной и других сферах. В Астане в ходе визита Президента Ильхама Алиева состоится второе заседание Высшего межгосударственного совета Казахстан-Азербайджан. Первое прошло в прошлом году во время визита в Баку Президента Казахстана.

Отметим, что отношения между Азербайджаном и Казахстаном основаны на прочных исторических, культурных и духовных связях, которые уходят своими корнями в общетюркское наследие. В современную эпоху отношения между Баку и Астаной развиваются в духе братства, доверия и взаимной поддержки.

Сегодня Азербайджан и Казахстан являются стратегическими партнерами, успешно взаимодействующими в политической, экономической, энергетической, транспортной, культурной и гуманитарной сферах. Особое значение имеет взаимодействие в сферах энергетики и транспорта. Казахстан активно использует инфраструктуру Азербайджана для транзита своей нефти через Каспийское море и нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, что укрепляет роль обоих государств как важных звеньев Евразийского энергетического коридора. Совместные усилия по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ, Средний коридор) превращают Азербайджан и Казахстан в стратегических партнеров на оси Восток-Запад, обеспечивая рост торгового оборота и привлекая новые инвестиции.

Товарооборот

В 2024 году объем товарооборота между Азербайджаном и Казахстаном составил 470 млн. долларов, увеличившись по сравнению в предыдущим годом на 50 процентов. За период с января по август 2025 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года товарооборот вырос более чем в 4 раза и составил 547 млн. долларов, что говорит о серьезной положительной динамике. По оценкам специалистов, эта динамика обусловлена эффективным использованием потенциала Среднего коридора и системной модернизацией транспортно-логистической инфраструктуры.

Неплохие показатели демонстрирует инвестиционное сотрудничество. Объем азербайджанских вложений в экономику Казахстана достиг 225 млн. долларов, казахстанские инвестиции в Азербайджан составили 136 млн. долларов.

Транскаспийский международный транспортный маршрут (Средний коридор)

"Транспортно-логистическое сотрудничество между Азербайджаном и Казахстаном является стратегически важным направлением, открывающим новые возможности для экономического роста и интеграции региональных рынков. Продолжающееся развитие инфраструктуры и расширение тарифных и логистических преимуществ создают благоприятные условия для увеличения объемов перевозок и дальнейшего укрепления двусторонних отношений", - сказал Президент Ильхам Алиев в интервью казахстанскому агентству.

Объем транзитных перевозок между Азербайджаном и Казахстаном в 2024 году достиг более 3,5 млн. тонн, что на 20 процентов превышает показатели предыдущего периода.

В 2022 году в Актау была подписана Дорожная карта на 2022-2027 годы по развитию и эксплуатации Транскаспийского международного транспортного маршрута (Средний коридор, ТМТМ). Документ предусматривает синхронное развитие транспортно-логистической инфраструктуры трех стран, оптимизацию операций, привлечение дополнительного грузопотока, внедрение единой тарифной политики, развитие сети логистических центров и решение других ключевых вопросов.

Азербайджан и Казахстан также намерены подписать межправительственное соглашение, направленное на институциональное обеспечение и повышение статуса Среднего коридора, о чем говорилось в ходе 21-го заседания двусторонней Межправительственной комиссии в Баку.

Развитие Среднего коридора было основной темой встречи. Было решено продолжить обсуждения и реализацию Плана мероприятий по устранению "узких мест" на ТМТМ. Также была обсуждена подготовка и подписание проекта Межправительственного соглашения об институциональном обеспечении и повышении статуса ТМТМ.

В 2024 году по Среднему коридору прошли 287 контейнерных поездов. За девять месяцев 2025 года объемы перевозок выросли на 39 процентов.

Выступая на 12-м саммите Организации тюркских государств (ОТГ) в Габале, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вновь назвал Средний коридор стратегическим звеном Евразийского транспортного каркаса. Казахский лидер пригласил тюркские государства принять активное участие в модернизации инфраструктуры авиахабов, железнодорожных станций и морских портов вдоль Среднего коридора.

В сентябре в рамках VII Международного транспортно-логистического бизнес-форума New Silk Way в Алматы руководители железнодорожных ведомств Казахстана, Азербайджана и Грузии подписали совместный план действий, направленный на обеспечение бесперебойной работы транзитных поездов и сокращение времени их движения. Соглашение предусматривает, в том числе ускорение таможенных процедур.

Транзит электроэнергии Центральная Азия-Азербайджан-Европа

"Развитие зеленой энергетики занимает важную роль в двусторонней повестке дня. В 2024 году Азербайджан, Казахстан и Узбекистан подписали ряд стратегических соглашений и меморандумов, направленных на объединение энергетических систем и продвижение возобновляемых источников энергии. Эти инициативы отражают общую приверженность государств устойчивому развитию и переходу к экологически чистым технологиям", - сказал Президент Ильхам Алиев в беседе с Kazinform.

Отметим, что 6 августа в Астане министры энергетики Азербайджана, Казахстана и Узбекистана подписали протокол по итогам трехсторонней встречи по проекту соединения энергосистем. Как известно, уже согласован проект Соглашения о стратегическом партнерстве в области развития и передачи зеленой энергии между тремя странами, утверждено Техническое задание для подготовки первоначального технико-экономического обоснования, разработкой которого займется итальянская компания CESI. Также достигнута договоренность о создании совместного предприятия с участием национальных энергетических компаний сторон.

Проект предусматривает соединение энергосистем трех стран путем прокладки высоковольтного кабеля по дну Каспийского моря и на территории других стран с осуществлением наиболее оптимальной с технической и экономической точек зрения торговли зеленой энергией, производимой в Азербайджане, Казахстане и Узбекистане.

Ресурсы, полученные в результате межсистемного соединения энергосистем трех стран, позволят странам Центральной Азии, в частности Казахстану выйти к Black Sea Energy - энергокоридору через Черное море, соглашение по которому было подписано между Азербайджаном, Грузией, Румынией и Венгрией в декабре 2022 года в Бухаресте. Проект предполагает прокладку подводного кабеля мощностью 1 ГВт и протяженностью 1195 км. Кабель будет предназначен для поставок зеленой электроэнергии, производимой в Азербайджане, а теперь и в ЦА, через Грузию и Черное море в Румынию для последующей транспортировки в Венгрию и остальную часть Европы.

Транскаспийский оптоволоконный кабель

"Одним из значимых проектов в области инфраструктуры является строительство подводных волоконно-оптических линий связи по дну Каспийского моря между Казахстаном и Азербайджаном. Договор на строительство подписан в марте 2025 года в Баку, завершение работ запланировано на конец 2026 года, что позволит усилить цифровую интеграцию", - сказал Президент Азербайджана в интервью Kazinform.

В настоящее время Казахстан и Азербайджан приступили к активной фазе реализации проекта прокладки оптоволоконного кабеля по дну Каспийского моря. Кабель протянется от Актау до Сумгайыта, обеспечив прямое цифровое соединение между двумя странами и став частью более широкого трансъевразийского маршрута передачи данных. Сторонами уже проведены обследования прибрежных зон и выбраны места для установки береговой инфраструктуры.

Транскаспийская оптоволоконная кабельная линия является важной частью проекта "Цифровой Шелковый путь" (Digital Silk Way) - мегапроекта по созданию цифрового телекоммуникационного коридора, который пройдет через территории различных стран, включая Азербайджан, Грузию, Турцию, Казахстан и Туркменистан.

Протяженность кабеля составит около 380 километров, а пропускная способность - до 400 терабит в секунду. Общий объем инвестиций в проект предварительно оценивается в более чем 50 миллионов долларов.

В июне текущего года AzerTelecom и Kazakhtelecom объявили об успешном завершении предварительных исследований, включающих инженерный анализ морской среды и потенциального маршрута прокладки кабеля. Итоговый отчет по результатам Проектного исследования включал детальный анализ морских карт, состояния морского дна, экологических факторов и потенциальных рисков вдоль предполагаемого маршрута.

Напомним, что 4 марта 2025 года при участии премьер-министров Азербайджана и Казахстана руководителями AzerTelecom и Kazakhtelecom был подписан документ, подтверждающий договор на строительство подводных волоконно-оптических линий коммуникаций по дну Каспийского моря. Согласно договоренности, строительство будет осуществляться в несколько этапов, включая оценку прибрежных территорий и морского дна, проектирование и производство высококачественных, устойчивых кабелей, а также их транспортировку и установку. AzerTelecom и Kazakhtelecom планируют завершить строительство до конца 2026 года.

Транзит казахстанской нефти

К 2027 году планируется увеличить потенциал транзита казахстанской нефти по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) до 7 миллионов тонн в год. Об этом сообщил министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов на 21-м заседании Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Казахстаном в Баку.

Сотрудничество между SOCAR и КазМунайГаз успешно развивается. С 2023 года по настоящее время через нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан на мировой рынок было транспортировано 3,4 млн. тонн казахстанской нефти. Сегодня стороны стремятся к развитию этого потенциала и стабильному росту объемов. В КазМунайГаз отмечают, что компания привержена укреплению стратегического сотрудничества с SOCAR, направленного на развитие транзитного потенциала Казахстана и Азербайджана, а также увеличение экспорта казахстанской нефти на международные рынки.

27 января 2025 года Казахстан отправил в Азербайджан первый танкер с нефтью с месторождения Кашаган для транспортировки по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан. Танкер Taraz с кашаганской нефтью вышел из порта Актау в сторону Баку. На азербайджанской стороне нефть была загружена в БТД и транспортирована к Средиземному морю.

В 2022 году SOCAR и КазМунайГаз подписали договор на пять лет о транспортировке 1,5 млн. тонн казахстанской нефти в год по Основному экспортному трубопроводу БТД. В этих целях SOCAR модернизировала сеть трубопроводов на Сангачальском терминале. В марте 2023 года SOCAR объявила о начале транзита казахстанской нефти по БТД. Первая партия казахстанской нефти с месторождения Тенгиз была поставлена на Сангачальский терминал из порта Актау на танкере "Президент Гейдар Алиев", вторая отгрузка была осуществлена танкером "Шуша".

Отметим, что месторождение Кашаган расположено на казахстанском шельфе Каспийского моря возле города Атырау и считается одним из крупнейших месторождений нефти в мире, открытых за последние десятилетия. На момент подписания пятилетнего контракта между SOCAR и КазМунайГаз в 2022 году, по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан транспортировалось всего 55 тыс. тонн казахстанской нефти.

По оценкам экспертов, увеличение транзита нефти через БДТ позволит Казахстану значительно сократить объем нефти, экспортирующейся через Россию.

По прогнозам Минэнерго Казахстана, объем транзита казахстанской нефти по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан в 2025 году составит 1,5 млн. тонн. В 2024 году по БТД было транспортировано 1,4 млн. тонн, в 2023-м из порта Актау в систему БТД было отправлено более 1 млн. тонн казахстанской нефти.

Подводя итог, отметим, что дружба Азербайджана и Казахстана - это пример успешного партнерства, основанного не только на взаимной выгоде, но и на общих ценностях, исторической близости и стремлении к устойчивому развитию. Обе страны демонстрируют, что братские отношения, подкрепленные политической волей, взаимным уважением и взаимными интересами, способны стать основой стабильности и процветания всего региона.