Азербайджан, Казахстан и Узбекистан дадут ток Европе

Подписание в начале мая в Ташкенте Меморандума о сотрудничестве в сфере интеграции энергетических систем Азербайджана, Казахстана и Узбекистана является знаковым событием в деле межгосударственного сотрудничества наших стран. Это также логичное продолжение саммита Организации Тюркских Государств, состоявшегося в Астане в ноябре прошлого года.

Об этом сказал в беседе с Day.Az доктор философии по экономике, ведущий научный сотрудник Института экономики при министерстве науки и образования АР Эмин Мамедзаде.

По его словам, это сотрудничество открывает широкие перспективы для использования энергетического потенциала наших стран и, в первую очередь в сфере зеленой энергетики.

"Азербайджан, как и страны Центральной Азии, обладает значительным потенциалом солнечной и ветряной энергии. Относительно низкая плотность населения, большая территория и много солнечных дней в году суммарно делают наши страны уникальной площадкой для развития зеленой энергетики. Совместное участие в проектах, связанных с альтернативными источниками энергии, позволит каждой из стран обеспечить эффективное использование своего потенциала в данной сфере экономики. Так, известно, что стоимость модернизации существующей инфраструктуры по выработке электроэнергии в Центральной Азии является очень высокой, речь идет о многомиллиардных инвестициях. Международные организации, такие, как Всемирный банк, Азиатский банк развития и другие, уже оказывали точечную помощь в модернизации того или иного энергоблока или линий электропередач. Однако они не могут полностью покрыть все расходы, поскольку здесь речь идет о слишком крупной сумме. В этом ракурсе, сближение стран с относительно стабильными и динамично развивающимися финансовыми доходами позволит восполнить имеющиеся "бреши" в финансировании проектов по реализации потенциала зеленой энергетики", - сказал экономист.

Наш собеседник напомнил, что 17 декабря 2022 года Азербайджан, Грузия, Румыния и Венгрия подписали соглашение о стратегическом партнерстве, которое предусматривает строительство энергомоста из Кавказского региона в Европу. В рамках достигнутого соглашения ожидается строительство подводного электрического кабеля Black Sea Energy мощностью 1000 МВт и протяженностью 1195 километров. Кабель будет предназначен для поставок зеленой электроэнергии, производимой в Азербайджане, через Грузию и Черное море в Румынию для последующей транспортировки в Венгрию и остальную часть Европы. А подключение к проекту энергетических возможностей стран Центральной Азии позволит существенно увеличить как бюджетные доходы Азербайджана от транзита, так и повысит экспортные доходы бюджетов Казахстана и Узбекистана, считает Мамедзаде.

"Однако в отличие от Азербайджана, в указанных странах Центральной Азии имеются дивиденды и со смежных с энергетикой отраслей. Так страны Центральной Азии могут играть большую роль в сфере добычи критических материалов, тех элементов, которые используются в производстве солнечных панелей, ветряных мельниц и батарей. Это литий, кобальт, медь, никель, серебро и другие. Например, сегодня спрос на литий во всем мире растет. Только за последние годы цена на него выросла более чем на 400 процентов. В Центральной Азии есть крупные залежи многих критических материалов (особенно в Казахстане). Это делает регион привлекательным для потенциальных инвесторов. На этом рынке уже активен Китай, который за последние годы нарастил добычу и приобрел права на новые месторождения многих критических материалов по всей Центральной Азии. В частности, в разы вырос экспорт в Китай из Казахстана молибдена. То есть энергетическая интеграция Азербайджана, Казахстана и Узбекистана будет способствовать не только росту генерации зеленой энергии, но и росту выпуска оборудования, необходимого для ее производства", - сказал Эмин Мамедзаде.

Лейла Таривердиева