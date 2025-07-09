Автор: Лейла Таривердиева

В Азербайджане может быть открыт филиал действующего в Китае Глобального центра инноваций и знаний в области устойчивого транспорта. Об этом говорилось на встречах в рамках прошедшего в КНР Глобального форума по устойчивому транспорту. Открытие филиала, как отмечалось, будет иметь большое значение для продвижения исследований и инноваций в транспортной сфере Азербайджана.

Глобальный центр инноваций и знаний в области устойчивого транспорта действует в КНР с октября 2022 года. В приветствии по этому случаю председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнул, что содействие устойчивому развитию в области глобального транспорта и продвижение глобальной взаимосвязанности имеют важное значение для обеспечения стабильного и бесперебойного функционирования глобальных логистических цепочек поставок и стимулирования развития мировой экономики. Китай, отметил он, готов совместно с другими странами в полной мере использовать эту платформу для продвижения глобального сотрудничества в сфере транспорта и тем самым внести свой вклад в продвижение Инициативы по глобальному развитию, реализацию повестки дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года и построение сообщества единой судьбы человечества.

Китай является одним из важнейших звеньев мировых цепочек поставок, во многих случаях даже начальным звеном. Азербайджан с некоторых пор тоже превратился в один из узловых центров на международных логистических путях. Хотя масштабы Азербайджана и Китая несопоставимы, наша страна заняла очень важную позицию в континентальной логистике, и теперь, строя планы, такой гигант, как Китай, знает, что может рассчитывать на азербайджанский транзит. Азербайджан создал условия для того, чтобы это стало возможным, и сегодня играет незаменимую роль в осуществление планов Пекина по устойчивому развитию транспортного сообщения.

Устойчивость транспорта и логистики является одним из столпов устойчивости экономической ситуации. Необходимость в стабильности этой сферы еще раз доказала ситуация, развивающаяся в последние годы на пространстве Евразии. Войны и конфликты, в том числе экономического характера оказывали и оказывают негативное влияние на цепочки поставок. Особенно пострадали традиционные логистические пути.

Азербайджан в некоторой степени сумел возместить эти потери, предложив альтернативу. В свете геополитической турбулентности Средний коридор показал себя как самый стабильный и безопасный путь с Востока на Запад. В то время как США в логике экономических войн с Китаем заставили европейские страны отказаться от партнерства с проектом "Один пояс, один путь", Азербайджан продолжал наводить мосты, и не прогадал.

"Стороны высоко оценивают сотрудничество двух стран в транспортной сфере и выражают готовность продолжать содействовать развитию транспортной инфраструктуры, повышению эффективности логистики и перевозок, способствуя региональной взаимосвязанности", - говорится в совместном заявлении Президента Азербайджана Ильхама Алиева и председателя КНР Си Цзиньпина, подписанном в Пекине 23 апреля текущего года.

В ходе визита азербайджанского лидера в КНР было заключено Соглашения о международных мультимодальных перевозках.

30 июня блок-поезд отправился из пекинского района Фаншань в Баку по новой линии. В пекинском отделении Китайской государственной железнодорожной корпорации (КГЖК) СМИ сообщили, что транспортировка грузов из Пекина в Баку предусматривает использование мультимодального способа "железная дорога-море-железная дорога". Грузы преодолеют расстояние более 8 тыс. км и, как ожидается, прибудут в Баку через 15 суток. По прибытии в Баку часть грузов будет перевезена в Грузию, Турцию, Сербию и другие страны.

Как подчеркнули в ЗАО "Азербайджанские железные дороги", ведение в эксплуатацию нового маршрута, обеспечивающего грузовые перевозки между Китаем и Азербайджаном, еще раз подчеркнули устойчивое развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ, Среднего коридора) и стратегическую роль Бакинского международного морского торгового порта как транспортного узла. Этот маршрут укрепляет Средний коридор, предлагая более быстрый и устойчивый путь, являющийся альтернативой северному и морскому маршрутам, заявили в железнодорожном ведомстве.

Перед Азербайджанскими железными дорогами стоит задача увеличения объемов грузоперевозок по Среднему коридору. В конце минувшего месяца в Польше был согласован новый виток развития Среднего коридора. 26-27 июня в Варшаве прошло выездное заседание Рабочей группы по развитию ТМТМ. По информации Международной ассоциации "Транскаспийский международный транспортный маршрут", были согласованы проекты ключевых соглашений, направленных на углубление сотрудничества в рамках ТМТМ. Особое внимание было уделено мерам по цифровизации логистических процессов, обеспечению стабильной навигации в Каспийском море и увеличению контейнерных перевозок.

В прошлом месяце Азиатский банк развития (АБР) определил более 10 конкретных инвестиционных проектов по развитию потенциала Среднего коридора на 2025-2028 годы на общую сумму 3,5 млрд. долларов.

Первый тестовые перевозки в рамках пилотного проекта "Прямой экспресс-переход Китай-Европа - Транскаспийские тестовые перевозки" состоялись в мае прошлого года. Целью проекта было получение информации о времени ожидания на границе, таможенных процедурах, контроле и досмотрах, а также транспортной инфраструктуре в международных автомобильных перевозках по маршруту Китай-Казахстан-Азербайджан-Грузия.

Напомним, что в 2024 году впервые между Азербайджаном и Китаем состоялся обмен бланками разрешений на осуществление международных грузовых перевозок автомобильным транспортом.

Отметим, что маршрут Среднего коридора начинается в Китае и проходит через страны Центральной Азии, Каспийское море, Азербайджан, Грузию и Турцию и далее в Европу.

В первом полугодии текущего года наблюдался рост грузоперевозок между Китаем и Европой. В целом, количество отправлений грузовых поездов по маршруту Китай-Центральная Азия увеличилось на 23 процента за первые пять месяцев. По данным на май, рост наблюдался по всем видам транспорта. В то же время на 5-6 процентов согласились китайские грузоперевозки по маршруту через Россию.

Грузоперевозки из Китая в Европу включают в себя различные виды транспорта: морской, железнодорожный и воздушный. Морские перевозки, как правило, занимают 30-45 дней, но являются более экономичным вариантом для больших партий товаров. Железнодорожные перевозки короче, но дороже и не способны обеспечивать такие объемы. Однако глобальные морские цепочки поставок связаны с нестабильными регионами, из-за чего у поставщиков возникают серьезные проблемы в плане безопасности. Напомним о беспокойстве, охватившем акторов международной торговли из-за заявлений Ирана о возможности закрытия Ормузского пролива в период обострения ирано-израильского конфликта. До закрытия пролива не дошло, так как боевые действия были остановлены. Или же возьмем ситуацию в Красном море, действия йеменских хуситов в Баб-эль-Мандебском проливе. Оба этих водных пути являются фактически единственными выходами в океан из Азии для транспортировки грузов в Европу. Хотя морской путь дешевле и объемны, о его безопасности и стабильности сегодня говорить не приходится.

По нынешним временам, когда в системе международных отношений, в том числе в системе международной торговли образовалось много брешей, надежность и безопасность становятся самыми ценными пунктами в характеристике того или иного логистического маршрута. Не случайно такой прагматичный партнер, как Китай, уделяет столько внимания ТМТМ и лично участвует в его развитии.

Это еще одна галочка в длинном списке того, почему важен и нужен Средний коридор.