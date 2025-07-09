Обнародована повестка очередного заседания Милли Меджлиса Азербайджана

Обнародована повестка дня очередного заседания Милли Меджлиса.

Как сообщает Day.Az, в повестку включены следующие вопросы:

1. Проект закона Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон "О защите" (третье чтение).

2. Проект закона о внесении изменений в Таможенный кодекс Азербайджанской Республики (третье чтение).

3. Проект закона о внесении изменений в законы "Об образовании" и "О дошкольном образовании" (третье чтение).

4. Проект закона о внесении изменений в Земельный, Гражданский, Жилищный, Градостроительный и Строительный кодексы, а также в законы "Об управлении муниципальными землями", "Об утверждении Положения о порядке подготовки и согласования документов по выделению муниципальных земель" и "О государственном реестре недвижимого имущества" (третье чтение).

5. Проект закона о внесении изменений в Закон "О бюджетной системе" (третье чтение).

6. Проект закона о внесении изменений в Закон "О государственном долге" (третье чтение).

7. Проект закона о внесении изменений в Гражданский кодекс, Кодекс об административных правонарушениях, а также в законы "О медиа" и "О государственной регистрации и государственном реестре юридических лиц" (третье чтение).

8. Проект закона "О частных судебных исполнителях" (третье чтение).

9. Проект закона о внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс, Гражданский кодекс, Налоговый кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс, Кодекс об исполнении наказаний, Кодекс о конкуренции, а также в законы "О социальном страховании", "О полиции", "О медицинском страховании", "О нотариате", "О судебных исполнителях", "Об исполнительном производстве", "О наркотических средствах, психотропных веществах и их прекурсорах", "Об административном производстве", "О прохождении службы в органах юстиции", "О безналичных расчетах" и "О политических партиях" (третье чтение).

10. Проект закона о внесении изменений в Земельный, Гражданский, Налоговый и Жилищный кодексы, а также в законы "О земельной реформе", "О рынке земли", "О нотариате", "Об исполнительном производстве", "О государственном реестре недвижимого имущества" и "Об ипотеке" (третье чтение).

11. Проект закона о внесении изменений в законы "Об удостоверении личности гражданина Азербайджанской Республики", "О регистрации по месту жительства и пребывания", а также в закон "О применении закона "О регистрации по месту жительства и пребывания"" (третье чтение).

12. Проект закона о внесении изменений в Закон "О государственном реестре недвижимого имущества".

13. Проект закона о внесении изменений в Земельный кодекс и Закон "О рыболовстве".